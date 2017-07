Puigdemont critica que los 'comuns' vayan "vestidos de antisistema" y pongan en duda el 1-O

Etiquetas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado este sábado a CatComú que pregonice un discurso político de extrema izquierda y ponga en duda las garantías y la utilidad del referéndum del 1 de octubre: "Van vestidos de antisistema pero, cuando les pides ayuda por sistema están al lado de Felipe González, de Aznar y de Zapatero".

"Les parece fantástico que en Grecia se convocara un referéndum con una semana de antelación y no ven garantías en el proceso catalán", ha criticado en su intervención en el Consell Nacional del PDeCAT, en referencia al plebiscito que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, convocó en 2015 sobre el rescate económico por parte de la Unión Europea.

Ha lanzado este mensaje desde el cónclave del partido heredero de CDC, que celebra un año de vida y que ha coincidido en fecha con la reunión de la Coordinadora Nacional de los 'comuns', que deciden este mismo sábado su postura sobre el 1-O desde Terrassa (Barcelona).

Puigdemont, que ha clausurado el Consell Nacional tras la intervención de la coordinadora general del partido, Marta Pascal, ha alertado de posibles represalias por parte del Estado si el proceso soberanista no culmina con la independencia, unas acciones que, ha vaticinado, "no harán distinción entre votantes del 'sí' y votantes del 'no".

Estas hipotéticas represalias, ha indicado, se plasmarían en varios aspectos: "Expolio permanente del esfuerzo fiscal de los catalanes, abandono de las infraestructuras y menosprecio a la lengua y la cultura".

