(AVANCE) MOCIÓN. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS TUMBA LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó este miércoles la moción de censura promovida por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por 82 votos a favor (Podemos y sus confluencias, más ERC y EH Bildu), 170 en contra (PP y sus aliados junto a Ciudadanos) y 97 abstenciones (PSOE, PDECat y PNV).Al no alcanzarse la necesaria mayoría absoluta, el candidato alternativo, Pablo Iglesias, no queda investido y Mariano Rajoy continúa como presidente del Gobierno. La votación fue pública por llamamiento en aplicación de la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados y se sucedió con alguna incidencia, como el error del diputado del PP Jorge Moragas, que pronunció un "sí" corregido inmediatamente con un "no" entre risas de sus compañeros.