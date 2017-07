RAJOY DESCARTA POR EL MOMENTO EXTENDER A TODOS LOS AUTÓNOMOS LA COMPATIBILIDAD CON LA PENSIÓN

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descarta por el momento extender a todos los autónomos la compatibilidad entre su actividad y el cobro de pensión una vez cumplidos los 65 años, salvo que se modifique la ley que se está tramitando en el Parlamento. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, preguntó a Rajoy por esa previsión, contenida en el acuerdo de investidura y que prevé extender a todos los autónomos esa compatibilidad, prevista en principio solo para los que tienen a alguien contratado. Rivera tomó la palabra después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, preguntara a Rajoy, y se dispuso a hablar "de temas que preocupan a los españoles" después de lo que consideró una "nueva versión del 'y tú más' 2017" por los reproches de casos de corrupción entre Iglesias y Rajoy. La ley de autónomos, dijo, promovida por Ciudadanos, es "el único trabajo útil que ha hecho esta Cámara en términos legislativos" durante la presente legislatura, subrayó, y ante los abucheos desde los escaños de otros partidos recordó que no estaba hablando "de Venezuela ni de Bárcenas", solo de autónomos. Rajoy recordó que desde 2013, gracias a un decreto aprobado por el Gobierno, los autónomos que siguen trabajando después de los 65 años y que cumplen "determinados requisitos" pueden cobrar también el 50% de su pensión, lo que ha permitido multiplicar por cuatro el número de autónomos que han optado por la "jubilación activa". La ley prevé que puedan cobrar el 100% de la pensión siempre que tengan al menos a un trabajador contratado, y Rajoy expresó su confianza en que una vez aprobada la ley en el Senado este mismo año pueda entrar en vigor esa previsión. Rivera se remitió al cálculo de la asociación de trabajadores autónomos ATA según el cual unos 150.000 autónomos mayores de 65 años podrán seguir cotizando, pero recordó que hay otros muchos, especialmente escritores y creadores, que no tienen a nadie contratado, y el acuerdo de investidura prevé que se les pueda aplicar también esa compatibilidad. Rajoy se declaró de acuerdo "con el grueso de sus afirmaciones" y subrayó que en España hay 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia, de los cuales 430.000 emplean a 872.000 personas y desempeñan un papel "fundamental" en el tejido productivo y en la recuperación de la economía española. Reconoció que han pasado "muchas dificultades" y por ello se han tomado medidas para "paliar" su situación y se seguirán tomando. Sin embargo, precisó, la extensión de esa compatibilidad a los autónomos que no tengan a ningún otro trabajador contratado "no está en la ley" y desde el Gobierno "no podemos aplicar algo que no está en la ley". La norma, recordó, "se puede modificar" si así lo desea la mayoría del Parlamento.