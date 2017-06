EL PP EMPLAZA A SÁNCHEZ A DECIDIR SI “SU PORTAVOZ” EN EL CONGRESO ES IGLESIAS O ALGUIEN DE SU PARTIDO

Etiquetas

El portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, emplazó este jueves al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a definir “si su portavoz en el Parlamento va a ser Pablo Iglesias o va a serlo alguien de su formación”, y decidir con ello “quién va a ser el jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados”.En una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, valoró así que el secretario general del PSOE haya anunciado hoy que se "esforzará" para conseguir "cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del Gobierno". Para ello, asegura que volverá a intentar el acuerdo con Podemos y Cs y si no lo consigue intentará forzar elecciones.Hernando argumentó que el PSOE tiene ante sí una disyuntiva en la que va a tener que definirse y que pasa por elegir “entre una legislatura constructiva y de entendimiento con el PP y otros partidos para afrontar los grandes retos de futuro o situarse en la trinchera junto a otras formaciones, acabando con ocho meses de acuerdos con el PP”.El portavoz parlamentario de los populares consideró que “a ningún socialista puede entrarle en la cabeza" que 'el nuevo PSOE' vuelva al ‘no es no’ para formar un Gobierno “con quienes pretenden romper España”. “Lo intentó Sánchez y no le salió”, apostilló. Además, elogió que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diera la réplica a los discursos de la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y a la intervención también de Pablo Iglesias, en lo que fue “una muestra de respeto” a la propia Montero.En este punto, negó tajantemente que sea “machista”, después de las críticas que ha recibido por aludir en la tribuna a la “relación” entre Iglesias y Montero. Dijo que se refería solo al plano político y que “insulto machista” no es elogiar la intervención parlamentaria de una portavoz de la oposición en detrimento del líder político de la misma porque “hizo mejor discurso que él”.