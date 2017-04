EL GOBIERNO APELA A LAS “ADMINISTRACIONES DE PROXIMIDAD” PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL

Etiquetas

- La oposición tilda de “continuistas” los presupuestos para Servicios Sociales. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, apeló este martes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para combatir las desigualdades sociales porque, según explicó, para ello se han derivado 5.300 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales para 2017.“No se puede negar que es un presupuesto social”, señaló Garcés en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados. Aseguró que las cuentas de este año recogen un “crecimiento ostensible” de la partida para su Secretaría de Estado que cifró en el 9,07%, lo que refleja, a su juicio, una “apuesta absoluta” por estas políticas.Asimismo, el secretario de Estado manifestó que la aportación a las administraciones regionales y locales para los servicios sociales asciende a 5.300 millones de euros, por lo que “las administraciones de proximidad son las que tienen que poner los medios” para acabar con las desigualdades sociales, insistió.Otro de los puntos en los que hizo hincapié fue la violencia de género, cuyo presupuesto “asciende a 80 millones de euros, un 10% más”, explicó Garcés. También la dependencia y la atención a mayores, una materia sensible si se tiene en cuenta que España camina hacia “una sociedad envejecida”, llegando en 2050 a más de 16 millones de ancianos, según el Gobierno.Sin embargo, la oposición, a excepción de Ciudadanos, calificó los presupuestos en servicios sociales de “continuistas” y la diputada del PSOE Elvira Ramón afirmó que “cuando un Gobierno presume de crecimiento económico, los ciudadanos esperan que esa supuesta bonanza les llegue también a ellos”, algo que, a su juicio, no ocurre.También criticó lo dicho por el secretario de Estado en cuanto a dependencia, dado que “los acuerdos con Ciudadanos indicaban la vuelta anterior a los recortes de 2012”, que cifró en 450 millones, y “sólo” se han incorporado “cien millones de euros”.El diputado de Ciudadanos Diego Clemente declaró que “si nosotros hubiéramos diseñado” los presupuestos “no hubieran sido así” y añadió que, en cualquier caso, “sin nuestras exigencias no hubieran sido lo mismo”. En materia de violencia de género, el parlamentario recomendó a Garcés “destinar recursos óptimos” y “no gastar más, sino gastar mejor”.Podemos fue uno de los grupos más beligerantes con la intervención del secretario de Estado al criticar al Gobierno por querer erradicar la pobreza con los presupuestos “asistenciales” y no con “políticas laborales, fiscales y económicas”, en palabras de su diputada Ana Marcello.Miriam Nogueras (PDCat) instó al Gobierno a respetar la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al 0,7% del IRPF para programas de interés general, mientras que Mario Garcés insistió en el compromiso del Ejecutivo para cumplir lo dictado por la Justicia, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente el conflicto positivo de competencia que interpuso la Generalitat de Cataluña contra una resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.Por último, el diputado de ERC Joan Olòriz lamentó que “no se podrán cumplir los compromisos con este presupuesto, que continúa siendo el mismo que ha tenido el PP en los últimos cinco años”. Garcés, por su parte, acabó su comparecencia asegurando que “no es el presupuesto de la vergüenza o asistencialista” y destacó su carácter “social”.