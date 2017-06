Gerardo Galeote dice que contrató con la agencia de viajes de Correa porque se la recomendaron en el PP

Etiquetas

Mantuvo relación de "afecto" con el 'cabecilla' de la trama, pero asegura que éste "nunca" le hizo ningún regalo

El exeurodiputado del PP Gerardo Galeote ha explicado este martes en el juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que contrató con la agencia de viajes propiedad del 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa, para sus desplazamientos a Bruselas porque fue la que le recomendaron en el partido cuando preguntó.

"Durante más de diez años hacía dos viajes a la semana. Llamé al partido para que me recomendaran una agencia y me recomendaron esta porque era la que más trabajaba con ellos", ha indicado Galeote durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, tras lo cual ha añadido que "nunca" contrató con más empresas de Correa y que éste "nunca" le hizo ningún regalo.

El exeuroparlamentario ha señalado que en el año 2004, cinco años antes de que dejara de ser diputado en Bruselas, una "secretaria" del PP le llamó para comunicarle de que el partido había dejado de trabajar con la agencia de viajes -que él ha denominado en todo momento 'FCS'--, por lo que "no tenía sentido que siguiera con ella".

"No recuerdo quién me llamó para avisarme. Yo creo que estaba vinculado a que en ese momento empezaban a aparecer en los medios de comunicación actividades dudosas de Correa, pero la secretaria no me dio detalles", ha apuntado.

Según Galeote, los viajes a Bruselas se financiaban con la cantidad que las instituciones europeas asignaban a cada eurodiputado, que también disponía de otra cantidad "atribuida para la divulgación de su actividad", momento en el que ha pasado a explicar el funcionamiento de la Fundación de Estudios Europeos, de la que fue vicepresidente.

Así, ha indicado que "todos" los eurodiputados del PP decidieron que una parte de la cantidad que asignaba la UE fuera destinado a una "fundación común" para que ejerciera labores de asesoramiento.

BÁRCENAS DEBÍA RENDIR CUENTAS ANTE EL PPE

Galeote ha destacado que Luis Bárcenas fue designado tesorero de la fundación, pero que debía "rendir cuentas" a la Secretaría General del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas de cómo y adónde se destinaba el dinero que los eurodiputados aportaban. No obstante, ha dicho que desconoce si era Bárcenas el que firmaba los talones de la fundación. "No sé quién tenía firma. Yo nunca la tuve", ha dicho.

Eso sí, ha asegurado que Bárcenas, como tesorero, debía presentar una vez al año el informe de la gestión financiera de la fundación ante el patronato de la misma, del que formaban parte todos los eurodiputados españoles del PP. Esa gestión financiera era la que luego se "auditaba" ante el PPE, según su versión.

Galeote ha afirmado, por otra parte, que "nunca" intervino en ningún acto de campaña electoral del PP en esos años, salvo que asistiera como invitado y que tampoco tuvo ninguna responsabilidad en su organización.

NO SE RECONOCE EN LA CONTABILIDAD DE CORREA

Asimismo, ha dicho que no se "reconoce" en las "anotaciones del famoso 'pendrive'" del contable de Correa, José Luis Izquierdo, y también dice desconocer por qué aparecen sus iniciales en la contabilidad del 'cabecilla' de la trama, algo por lo que asegura que nunca le pidió explicaciones. "Mi última conversación con él fue en el 2003 y después de ese momento no he intercambiado ninguna palabra o mensaje. Ni me parecía conveniente ni tenía ningunas ganas de hablar con él, la verdad", ha remarcado.

Y es que, según ha explicado, mantuvo buena relación con Correa hasta 2004: "Tuve una relación de afecto y de trabajo en común que se fue enfriando hasta el punto de que en 2004 terminó la relación con su agencia de viajes".

En los años en que mantuvieron relación, Galeote ha insistido en que Correa no le hizo regalos y sí ha admitido que le compró un coche de segunda mano valorado en 18.000 euros y que se lo pagó mediante una transferencia bancaria que "se puede comprobar".