MOCIÓN. HERNANDO (PP) RECUERDA QUE ES “TRADICIÓN” QUE EL PORTAVOZ DÉ LA RÉPLICA EN UNA MOCIÓN

- Aunque asegura que aún no hay nada decidido y se esperará a la semana anterior al debate para escoger al interlocutor de Iglesias. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, recordó este miércoles que la “tradición” marca que quien ostenta su cargo intervenga en procesos como la moción de censura que ha presentado Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque reconoció que aún no se ha decidido quién replicará a Pablo Iglesias.Hernando hizo estas consideraciones en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, donde reiteró que la moción de censura contra Rajoy, cuyo debate comenzará el 13 de junio en la Cámara Baja, “no tiene ningún sentido”, porque la estrategia de la formación morada es “sencillamente intentar montar un numerito”.Defendió que “nadie entiende” que se pueda presentar una moción a un Gobierno que lleva en el poder apenas siete meses y que está creando medio millón de puestos de trabajo al año, además de estar negociando para sacar adelante los Presupuestos “más sociales de la historia”. Hernando razonó que lo que necesita España es estabilidad, crecimiento y creación de empleo, que en su opinión es “lo contrario a una moción”. Preguntado por quién será el encargado de dar la réplica en este debate por parte de su partido, aseguró que en este momento no hay nada decidido.Supuso que la decisión se tomará la semana antes de que comience el debate, aunque recordó que la “tradición” marca que los portavoces intervengan en procesos de esta índole. A su juicio, lo más importante es saber en qué consistirá el programa de Iglesias, el candidato de este mecanismo de reprobación al Gobierno.Finalmente, el portavoz parlamentario de los populares criticó que el líder de Podemos haya “pretendido tener protagonismo dentro del debate producido en el PSOE e intentando orientar al votante del PSOE hacia las posiciones más radicales”.