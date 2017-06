BÁÑEZ RECUERDA A PODEMOS QUE LA AYUDA DE 430 EUROS A JÓVENES NO SALDRÁ DE LOS PRESUPUESTOS

Etiquetas

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, defendió este miércoles la ayuda de 430 euros para jóvenes con un contrato de formación y aprendizaje, y le recordó a Podemos que se financiará con fondos europeos y no a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).Durante el Pleno en el Congreso de los Diputados, la diputada de Podemos, Aína Vidal, criticó que la medida “carece de expectativas de futuro” y es una “subvención a la precariedad” que supondrá 500 millones de euros para “los bolsillos de todos” a través de los PGE.Báñez respondió a Vidal que “viene poco estudiada” y explicó que la propuesta pactada en el diálogo social y con Ciudadanos es una ayuda directa al joven a través del contrato de formación y aprendizaje y “lo pagará Europa con los fondos europeos y no con los PGE, estudie un poco más”.Además, puso de relieve que gracias a las medidas de la Garantía Juvenil y la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven más de dos millones de jóvenes han podido recibir formación o conseguir un empleo, y la tasa de paro juvenil se ha reducido en 15 puntos en los últimos cuatro años, aunque consideró que hay 565.000 jóvenes que no han terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y "formarles es capital".