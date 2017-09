Revilla y Zuloaga ratifican el pacto de gobierno con la vista puesta en los presupuestos

Etiquetas

El cese de Ramón Ruiz y el nombramiento de Fernández Mañanes se aprobarán este miércoles en un Consejo de Gobierno extraordinario

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y su homólogo en el PSOE, Pablo Zuloaga, han ratificado este martes la adenda al pacto de gobierno que ambos partidos rubricaron en 2015 y lo han hecho con la vista puesta en la elaboración de los presupuestos regionales para el próximo año.

Con la rubrica del documento, que ha tenido lugar en el Parlamento de Cantabria, Revilla ha destacado que "la marejadilla ha pasado", en referencia a las "tensiones" de estas semanas en el Gobierno por los ceses pedidos por Zuloaga, y ha señalado que ahora "lo que más le preocupa" es que se cumpla el acuerdo relativo a las cuentas regionales y que éstas estén en vigor el 1 de enero de 2018.

Para ello, ha señalado que la negociación de las cuentas entre los dos socios de Gobierno se iniciará esta misma semana (el jueves, 21 de septiembre), con el objetivo de que lleguen al Parlamento antes del 30 de octubre y de que se incrementen en un 5% si la situación económica y financiera lo permiten.

"Sin presupuesto no hay nada", ha enfatizado Revilla, que ha justificado su prisa en la elaboración de los presupuestos en que no sólo deberán negociarlos los socios de la coalición sino también pasar por "una negociación complicada" con los partidos de la oposición para que salgan adelante.

Y es que, ha recordado, "tenemos que poner encima de la mesa a 18 diputados y nos falta uno (el PRC tiene 12 y el PSOE 5)", aunque en los dos anteriores ejercicios el bipartito ya ha conseguido sacar adelante las cuentas "unas veces con unos y otras con otros". El presupuesto para 2016 salió adelante con la abstención de Podemos y el de 2017 con la de Ciudadanos.

"En un mes tiene que estar el presupuesto en la Cámara, esa es la tarea del Gobierno porque el presupuesto es la clave porque sin él no puedes ejecutar políticas de ningún tipo", ha destacado el presidente y secretario general del PRC, que ha insistido que, tras la firma de este acuerdo, la "atención" del Ejecutivo se centrará en ello.

En este sentido, Revilla ha apelado a que los miembros del Gobierno se dediquen "en cuerpo y alma" a elaborar el presupuesto. "Lo demás es secundario", ha enfatizado, y ha lanzado una advertencia: "yo no gobierno si no hay presupuesto". "Me voy si no hay presupuesto", ha apostillado.

Al respecto, Zuloaga ha asegurado que ambos partido comparten la "preocupación" por las cuentas regionales y también se ha mostrado de acuerdo en la premura de empezar a negociarlas para "apuntar el futuro" de Cantabria y las "políticas sanitarias, educativas y de dependencia, además de otras inversoras", como reclama el PRC.

NO HA HABIDO "NINGÚN DESGOBIERNO"

Con la firma de esta adenda para ratificar el pacto de gobierno, Revilla ha señalado que "la marejadilla" en el Ejecutivo, derivada del cambio en la Dirección del PSOE, tras arrebatar Zuloaga el liderazgo a Eva Díaz Tezanos, y los cambios solicitados en la estructura del Gobierno, "ya ha pasado" y lo ha hecho sin que haya habido "ningún desgobierno".

"Todo el mundo ha estado en su sitio", ha dicho el presidente regional, que ha reconocido que el Gobierno se ha visto afectado por las "tensiones" derivadas del "problema" en el PSOE y que ha confiado en que la nueva Ejecutiva de Zuloaga "intentará solucionar" y, aunque "yo no me voy meter", sí ha pedido que "se traslade lo menos posible a la gestión" de la administración autonómica.

En este sentido, Zuloaga ha manifestado que "los problemas de cada uno se analizarán en casa de cada uno" y, al igual que Revilla, ha considerado que, fuera parte de la interinidad del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, y miembros de su equipo, "no ha habido inestabilidad en el Gobierno".

RELEVO DE RUIZ Y NOMBRAMIENTO DE MAÑANES

Sobre el cambio en esa Consejería, Revilla ha avanzado que se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se procederá al relevo de Ramón Ruiz y "algunos altos cargos de su departamento" y, simultáneamente, al nombramiento de Francisco Fernández Mañanes y su nuevo equipo.

Éstos últimos, ha asegurado el presidente, "estarán a pleno funcionamiento el jueves en el Consejo de Gobierno ordinario" con el objeto de que "no haya vacíos de poder" que, ha enfatizado, es "una de las obsesiones que yo tengo", al igual que evitar cualquier "inestabilidad" en el Ejecutivo.

Aunque ha reconocido que "ha habido algún problema" y "tensiones" en las últimas semanas --"no hay que ocultarlo", ha añadido--, Revilla ha defendido que el Consejo de Gobierno ha celebrado sus reuniones "a pleno rendimiento", igual que hará el jueves, 21 de septiembre, ya con el nuevo consejero de Educación, Cultura y Deporte.

En este sentido, Zuloaga ha indicado que "se da inicio a una nueva andadura en el Gobierno de Cantabria" y ha destacado que la necesidad de firmar esta adenda al pacto para acabar con la "marejadilla" que, ha reconocido, ha habido en el Ejecutivo desde su llegada a la Secretaria General del PSOE.

"Ha habido un consejero en funciones --no ha pronunciado en ningún momento el nombre de Ramón Ruiz-- pero a partir de esta semana tendremos un nuevo consejero y un nuevo equipo en Educación, Cultura y Deporte", ha señalado Zuloaga.

También ha expresado su "plena confianza" en Mañanes y ha augurado que "las mejores noticias para la Educación, la Cultura y el Deporte de Cantabria vendrán de su mano".

Además, ha manifestado su seguridad que tanto el PSOE como el PRC "pondremos por encima de nuestros intereses partidistas los intereses del Gobierno de Cantabria" con el objetivo de "mejorar la vida de la gente".

CONTENIDO DE LA ADENDA AL PACTO DE GOBIERNO

El "compromiso" rubricado este martes por los líderes del PRC y el PSOE, y con el que se pretende llegar ya a final de legislatura, recoge que cualquier cambio que se produzca a nivel de consejeros del Gobierno deberá ir acompañado del nombramiento simultáneo de un nuevo titular del área y su respectivo equipo.

En este sentido, la adenda recoge que se respetarán los compromisos adquiridos por los miembros del Ejecutivo con anterioridad a su cese o dimisión, para que así se mantengan las obras y proyectos comprometidos por Ramón Ruiz.

Además dice que deben respetarse los compromisos adquiridos en el acuerdo de 2015 y que firmó Revilla con la entonces secretaria general de los socialistas y vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, y que "ha funcionado bien".

Revilla ha explicado que esta adenda al pacto ha sido "necesaria" tras las peticiones de cambios en la estructura del Ejecutivo planteados por el nuevo líder del PSOE y entre los que ha destacado el cese del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, petición que Zuloaga ha hecho "en base a las atribuciones que cada partido tiene en la composición" del Gobierno.

"Hemos entendido que, al haber un nuevo secretario general del PSOE, era conveniente no solo aceptar ese relevo sino además firmar el pacto con él y añadir algunas consideraciones que nos sirvan de guía y estabilidad de Gobierno en lo que queda de legislatura", ha señalado el líder del PRC.

En esas consideraciones, destaca precisamente la petición de incremento de las cuentas regionales si la situación económica lo permite y la puesta en marcha de la negociación de los mismos para lo que figuran ya los nombres de los dos consejeros de cada partido que formarán parte de la Comisión de Presupuestos.

Por parte del PRC serán el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, mientras que en representación del PSOE serán la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y el titular de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.