Abrigos de piel de más de 3.000 €: por esta marca critican a Paula Echevarría

Cuando tienes 2,5 millones de seguidores en Instagram es realmente complicado agradarles a todos. Aunque seas Paula Echevarría. Bien es cierto que la actriz es una de las influencers patrias más importantes y que todo lo que se pone es éxito de ventas, pero una de sus últimas elecciones ha suscitado más críticas que elogios. Porque, en pleno siglo XXI, un abrigo de piel natural no es que esté muy bien visto.

La pasada semana, Paula subió una foto a sus redes con su look del día, algo que hace habitualmente, pero en este caso no despertó muchas simpatías. Porque la actriz aparecía con un abrigo tres cuartos con en tonos berenjena y rosa...de piel natural. Y aunque ella no lo menciona, es fácil saberlo al leer el nombre de la marca que lo firma en la etiqueta que debidamente puso: Cyrana Furs. Furs en inglés significa piel.

Pues bien, Cyrana Furs es una firma española especialista en abrigos de piel natural de estilo años 70, como es el que lleva Paula. Su nombre procede de Cyrano de Bergerac y su objetivo es darle un nuevo enfoque al uso de las pieles, enfocado a satisfacer a la mujer del siglo XXI. Una firma que hasta hace pocos días solo los expertos en este sector de la moda conocían pero que gracias a Paula se ha popularizado. Y no solo por ella.

Porque otra de las mujeres más famosas del país también tiene el mismo abrigo. Se trata de Pilar Rubio, que también ha colgado fotos en sus redes sociales con esta prenda llamada Marina que tiene un precio de 1.450 euros. Una cantidad solo apta para bolsillos como el de estas mujeres. El modelo de Pilar se diferencia del de Paula en el color, pues es negro y naranja.

Abrigo Marina de Cyrana Furs por 1.450 euros / Cyrana Furs

Cabe destacar que Pilar recibió muchas menos críticas que Paula, y las que colgaron era por el look en sí. Si bien la actriz tuvo que aguantar que le dijeran que había decepcionado a sus seguidores por apoyar el maltrato animal o que no estaba dando buen ejemplo. En cualquier caso, Paula no entró al trapo y no contestó a los comentarios.

Cabe destacar que aunque este abrigo cueste más de 1.000 euros -un precio que ya de por sí no es nada asequible-, es de los más baratos de la firma, pues algunos pueden superar los 3.000 euros. Todo en función del material del que estén hechos. El de nuestras dos 'celebrities' es de piel de oveja, pero los más caros son de visón combinados con piel de zorro.

Así, en un momento en el que en el sector de la moda se impone el 'fur-free' -libre de pieles- y la mayoría de las grandes firmas de la industria ha dado la espalda a estos materiales, todavía quedan marcas que se dedican a tratarlas, pues para muchas personas es una opción tan válida como cualquier otra para abrigarse en este gélido invierno.