La última de Inditex: se asocia con la app de citas Tinder para celebrar San Valentín

Quedan poco para que celebremos el día más romántico del año, San Valentín. El próximo 14 de febrero volveremos a ver dedicatorias de amor eterno, corazones y fotografías almibaradas por todas partes, como sucede cada año. Aunque, la evolución de la sociedad ha hecho que cada vez se centre menos en el modelo tradicional de pareja -chico y chica- para dar cabida a todo tipo de amor, también cualquiera que no sea exclusivamente sentimental.

De hecho, en la era de las redes sociales y lo fugaz, ¿quién dice que en Tinder no se puede celebrar San Valentín? Aunque esta 'app' de ligoteo se considera lo más alejado al amor romántico, también puede tener su parte dulce, al menos así lo considera el empresario más avezado de España, que no es otro que Amancio Ortega. Aunque más que él, habría que decir que lo piensa su equipo, porque la última alianza que ha llevado a cabo nos ha dejado sin palabras.

En concreto, Inditex se ha unido a la popular aplicaciós para lanzar una colección exclusiva de camisetas para San Valentín, las cuales saldrán a la venta el próximo 4 de febrero, 10 días antes de la fecha señalada, en tiendas y en su página web. Los precios aún no se conocen, pero lo normal es que sigan la línea de esta marca, que es de las más asequibles del grupo.

Las tres camisetas son de manga corta, en color blanco y negro, y llevan mensajes típicos de Tinder, como 'I'm your right swipe' -'Yo soy tu desliz correcto'-, 'You looked talled in Tinder' -'Parecías más alto en Tinder'- o 'Love me' -'Quiéreme'-, la más romántica. Además, todas llevan el popular logo de la llama de la 'app'.

Lo mejor de todo, es que esta colección tiene premio. Porque ambas firmas sortean un viaje para dos a Londres entre quienes suban un vídeo a Instagram bajo el hashtag #UnforgettableMatch en el que narren su experiencia más inolvidable en Tinder. Habrá tres ganadores que no solo viajarán a la capital británica, sino que también podrán disfrutar en exclusiva del evento de Stradivarius en Oxford Street.

Así, con esta alianza nos queda claro de nuevo que Inditex no es ajena a lo que se cuece en la sociedad. Igual lanza colecciones con los artistas más de moda -Rosalía, Aitana...- que patrocina un festival -el Primavera Sound- o se alía con la 'app' para ligar más famosa. Hay que tener en cuenta que en España es bastante popular, al igual que en el mundo entero. Según sus propios datos, en 2017 se realizaron en nuestro país 10.000 'swipes' -cuando deslizamos para emparejarnos con algún perfil-, una cifra notable que demuestra que lo de Inditex y Tinder es un 'match' en toda regla.