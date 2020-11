El ataque de Asraf Beno a su suegra, Isabel Pantoja: "No es una madre"

El conflicto entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, ha llegado hasta ‘La casa fuerte’, donde participa Isa Pantoja. Jorge Javier Vázquez se interesaba este jueves por la opinión de la hija de la tonadillera sobre el cruce de acusaciones en su familia. Pero quien más hablaba sobre la artista era Asraf Beno, yerno de Isabel Pantoja: “Para mí, no es una madre, una madre tiene que estar contigo siempre. No son valores de una madre. Una madre tiene que estar contigo siempre. He visto muchas cosas que no me han gustado”.

El concursante cargaba contra su suegra: “Traer a un ex a una fiesta me parece una falta de respeto. A mí, Isabel Pantoja ni me va ni me viene. Yo me posiciono totalmente con Kiko. Una cosa, si es tuya, te la tienen que dar y nada más”. Así opinaba Asraf sobre la herencia de Paquirri, padre de Kiko Rivera. Por su parte, Isa aseguraba que entendía las declaraciones de su pareja sobre su madre. “No me gustaría estar mal con mi madre porque sé que ahora necesita mi apoyo. No quiero que lo de mi familia me afecte aquí y no quiero que la gente vea la telenovela”.

Isa Pantoja se negaba a profundizar más en la polémica de su familia. “Quiero que la gente me conozca a mí. Yo no voy a seguir hablando de este tema dentro de la casa porque voy a seguir llevando el concurso en paralelo”. El presentador preguntaba, una vez más, a la concursante si entiende la reacción de su novio, a lo que Isa respondía que sí. Eso sí, dejaba claro que no quería hablar más del tema: “No quiero juntar estos temas con el concurso”. Además, aseguraba que Asraf “se ha sentido humillado en un pasado reciente y le entiendo perfectamente”.

Isa no quería ahondar más en la polémica porque no está dispuesta a cargar contra su madre. “Es mi madre y me ha dado todo lo que tengo y no tengo mas remedio que intentar llevar la fiesta en paz”, comentaba en directo. Las duras palabras de Asraf llamaban la atención de Jorge Javier, que se interesaba por los motivos que le han llevado a criticar a su suegra. “Mi relación estaba bien, pero nunca he llegado a hablar de esto con Isabel. El otro día expresé mis sentimientos porque quería hacerlo de corazón”. A pesar de sus comentarios, el concursante también se disculpaba: “Si he hecho daño fuera, quiero pedir disculpas”.

Asraf, muy emocionado, apenas podía contener las lágrimas al recordar su relación con su suegra. “Me duele, estoy en una posición muy difícil. Si he hecho daño a Isabel fuera, pido disculpas”, respondía. Eso sí, dejaba claro que “no me arrepiento”. El concursante aseguraba que su único objetivo es darse a conocer tal cual es: “Vengo a un programa a que sepan como soy”. Para zanjar el tema, Asraf se justificaba: “Llevaba mucho guardado. Es una posición difícil”.