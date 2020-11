'La casa fuerte' y la aparición de Isa Pantoja como anzuelo para triunfar

"Yo con Isa llevo dos realities", dice Jorge Javier Vázquez al recibir a Isa Pantoja, junto a su novio Asraf -otro asiduo a realities-, en el jardín secreto de 'La casa fuerte'. El reality lowcost veraniego ha regresado en pleno otoño para intentar crear nuevas tramas que alimenten a todos los espacios de Mediaset y, sobre todo, aupar la audiencia de sus prime times con el show vivo en directo. Aunque, en realidad, todo parezca ya vivido antes.

Incluso los personajes principales ya los hemos visto encerrados en otros espectáculos de la tele-realidad. Como por ejemplo Isa Pi, que no ha entrado en escena hasta pasadas pasadas las once y cuarto de la noche. Colocación en escaleta bien planificada, pues es una buena hora para amplificar con fuerza la cuota de pantalla de Telecinco. Su familia está de actualidad y hay que aprovechar el tren en el momento exacto, así que Vázquez ha explicado que la pequeña de la Pantoja lleva interna en el programa desde antes de que se publicara una entrevista en la que su hermano lanzaba unas polémicas declaraciones sobre su madre, Isabel Pantoja, a Mila Ximénez.

El programa, por supuesto, no ha desaprovechado la oportunidad y ha leído un titular a Isa: "define a su madre como prepotente, soberbia. Y que no diga de sí misma que es una buena madre porque no lo ha sido", entre otras cosas. En ese instante, la hija de la tonadillera se ha derrumbado. El programa se para. Pero no deja de mostrar el primer plano de la protagonista pasando un mal rato. Sufre.. Está agobiada. 'La casa fuerte' ya tiene el momento de la noche.

Porque el reality no tiene una premisa realmente diferenciada y definida. Por tanto, mejor tirar de los conflictos familiares de las sagas de siempre como atajo infalible para atraer la atención. Eso sí, sin agotar el cartucho en la primera noche. El propio Vázquez anuncia que no enfrentará más a Isabel con lo que no conoce que se ha publicado en la revista Lecturas pero que el domingo, si ella quiere, leerán otro fragmento. De esta forma, el programa ya ha creado un cebo que sirve de puente a otra emisión. Y lo ha hecho como si tal cosa. Es la habilidad de retroalimentarse y que pase algo cuando aún no ha sucedido nada porque el "concurso" ni siquiera ha empezado.

Pero no basta sólo con Isa Pantoja. Hay que abrir otros enredos con el resto de los concursantes. ¿Cómo? Pues, para empezar, poniéndoles a competir en pruebas en una piscina para verles ya nada más empezar en bañador y que surja algún pique mientras chapotean. Da la sensación de que el formato ha aprendido que las pruebas no pueden ser demasiado cutres o la audiencia desconecta porque lo ve chapucero e improvisado. 'La casa fuerte' ha intentado remediar el desorden del estreno de la primera temporada y ha vuelto con un centro de operaciones, el jardín -una especie de palapa-, más grande y más colorido. También con una mecánica más ordenada.

No obstante, el show se sigue viendo cutre y le falta personalidad, lo que hace que el reality sea más fácil de derribar que 'GH' o 'Supervivientes. Debilidad que Telecinco solucionará introduciendo en el show el cotilleo habitual de la cadena, como ha hecho hoy intentando cazar la exclusiva de las primeras declaraciones de Isa Pi tras las declaraciones de su hermano. Cotilleo clásico que complementará con el surrealismo de otros concursantes como la cantante Rebeca que, por un instante, parecía que estaba creyendo que estaba entrando en la Academia de OT al anunciar que ojalá componga una canción durante la convivencia. Quizá ese sea el giro que necesita Mediaset para recuperar públicos masivos más allá de sus fieles apasionados con estos personajes que no dejan de ser los de siempre. Y eso, al final, hace todo ya muy pronosticable.