Vuelve la mayor pesadilla de Belén Esteban: su exmarido rompe su silencio

Belén Esteban vive uno de los mejores momentos de su vida tras haberse casado este verano con el que considera su verdadero amor, Miguel Marcos. Con el protagonizó una boda de ensueño y se pasó el verano de luna de miel, pero no piensa acabar aquí con las celebraciones. Porque nada más volver de las vacaciones anunció que pensaba casarse de nuevo, esta vez por la Iglesia, pues iba a solicitar la nulidad de su primer matrimonio con Fran Álvarez, con el que se casó en 2008. Algo que no va a tener nada fácil.

Una nueva guerra se abre para la colaboradora de Telecinco, pues su ex ha reaparecido después de mucho tiempo callado y tras salir de una clínica de desintoxicación, donde se ha curado de su adicción a las drogas, algo que también pasó Belén. Álvarez ha dado una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que avisa a la Esteban de que no piensa darle la nulidad.

"Todos estos años no he tenido problema en firmar los papeles para la nulidad matrimonial. No me he negado nunca. ¡Ahora no te los firmo porque no me da la gana!", declara contundente Fran, que piensa amargarle la felicidad a su ex. Porque aunque antes no tuviera problemas en dársela, al pasar seis meses en una clínica de Proyecto Hombre en Burgos ha podido ver las cosas con perspectiva y se ha dado cuenta de cómo se ha comportado Belén con él realmente.

Según cuenta, su relación con ella le ha marcado para toda la vida, y asegura que ha sido "muy duro" y que lo ha pasado muy mal. "Ser el exmarido de esa señora cuesta, y más si te da caña por todos los lados", asegura en la entrevista.

Además revela que, aunque estuvieron casados cinco años, su matrimonio estuvo lleno de altibajos y llegaron a romper hasta ocho veces. Así, en las páginas de la revista Fran se despacha contra su ex tras muchos años callado y le pone las cosas muy difíciles de cara a su futuro con Miguel Marcos.