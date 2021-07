Bella Hadid deslumbra en Cannes con su arriesgado vestido de la alfombra roja

El Festival de Cine de Cannes nunca defrauda. Durante unos días, cine, glamour y moda van de la mano y convierten a la preciosa localidad francesa en el epicentro del mundo tanto para los cinéfilos como para los que adoran la moda, entre los que nos encontramos. Y, si hablamos de moda, no podemos pasar por alto el look más espectacular que nos ha dejado la alfombra roja del Festival este fin de semana, y que no es otro que el protagonizado por Bella Hadid.

Con motivo del estreno de la película "Tre Piani", (Tres pisos"), una película que compite por la Palma de Oro del festival, la modelo Bella Hadid sorprendió en la alfombra roja de Cannes con un espectacular vestido negro de manga larga y escote joya creado por la firma Schiaparelli. Fue una espectacular aparición que ha dejado totalmente boquiabiertos y que confirma el resurgimiento definitivo de Schiaparelli Haute Couture que, después de una etapa complicada, vuelve a posicionarse como una de las firmas elegidas por las celebrities para las grandes citas y de las que más se hablará en los próximos meses.

Bella Hadid y su vestido en la alfombra roja de Cannes CORTESÍA SCHIAPARELLI

Un impresionante vestido negro con el pecho al descubierto y cubierto con un enorme collar dorado en forma de pulmones adornado con pedrería. Un diseño de Daniel Roseberry, que se ha puesto al frente de Schiaparelli y que con su peculiar y atrevido concepto de la alta costura está consiguiendo que todas quieran lucir sus impresionantes creaciones.

Como Bella Hadid, que este fin de semana se ha convertido en la mejor vestida del Festival de Cannes, con un vestido tan arriesgado como aplaudido y tan inesperado como favorecedor. Un escotadísimo modelo con el que dejó boquiabierto a más de uno y que completó con un sencillo recogido y un maquillaje de lo más natural, levantando suspiros y exclamaciones a su paso por la alfombra roja. Sencillamente espectacular.

Tras lucir estilismos fabulosos como un diseño "vintage" de Jean Paul Gaultier o un modelo bicolor en blanco y negro, la modelo ha triunfado con un vestido negro de línea lápiz con enorme escote redondo. Esta vez, ,con un estilismo, quizá el más arriesgado y espectacular de los que han desfilado por La Croisette, un diseño de alta costura otoño-invierno 2021-2022 firmando por Daniel Roseberry, actual director creativo de la mítica casa Schiaparelli.

Este joven diseñador estadounidense, autor también del diseño que lucio Lady Gaga en el acto de investidura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado muy bien las riendas de la surrealista firma; prueba es esta original pieza que la modelo defendió con sandalias de tiras, pendientes de rubíes y el cabello recogido en un moño alto, y un maquillaje sofisticado con un resultado muy natural.