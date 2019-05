Ramos, Belén Esteban... Los detalles de todas las bodas que se celebran en junio

La temporada de BBC -bodas, bautizos y comuniones- se encuentra en su momento más álgido y en estos dos meses la mayoría de españoles tiene algún evento de este tipo, incluso hay quien tiene el calendario completo de aquí al verano. Pero, además, este 2019 viene todavía más cargado que de costumbre, porque parece que los famosos se han puesto de acuerdo para celebrar su boda en un periodo de tiempo de menos de un mes. Y el elegido es junio.

Numerosos rostros famosos van a pasar por el altar en las próximas semanas, lo que va acaparar la atención de los medios y nos va a deparar momentos inolvidables en celebraciones repletas de rostros famosos. Y de diferentes ámbitos, que van desde el deporte hasta las redes sociales. Un mes de infarto que vamos a intentar resumir para tener las fechas claras y que no se nos pase ninguna.

Empezamos el 15 de junio en Sevilla, donde tendrá lugar una de las bodas más esperadas, la de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Tras siete años de relación y tres hijos en común -Sergio Junior, Marco y Alejandro-, una de las parejas emblema del deporte español pasará por el altar de la Catedral de Sevilla en un enlace que promete dejar huella en la capital hispalense, pues están invitadas personalidades del deporte, la música, la televisión e incluso la política.

La pareja se comprometió en julio del año pasado después de que muchos pensaran ya que no se casarían, pues su unión está más que consolidada. Si bien el defensa y capitán del Real Madrid sorprendió a su chica con un espectacular anillo y Pilar no dudó en darle el "sí". Ahora, una vez que ha terminado una aciaga temporada deportiva, la pareja se casará celebrando, además, una fiesta que promete ser impresionante.

Ya se conocen algunos detalles sobre el enlace, aunque también hay muchas especulaciones. En cuanto al vestido de la novia, Pilar ya ha avanzado que llevará un vestido "atípico", pero que estará dentro de lo clásico. Ya se sabe que la presentadora es una fanática del rock y su estética es de este tipo, con un toque muy personal que levanta pasiones. Por el momento, se desconoce quién firmará el diseño. Por otro lado, esta semana hemos conocido que los tres hijos de la pareja también serán protagonistas en la boda de sus padres, ya que llevarán los anillos.

Como curiosidad cabe destacar que, para casarse en la Catedral sevillana, Ramos ha tenido que bautizarse, algo que ha sorprendido bastante pues se pensaba que el defensa lo estaría ya. En cuanto a la gran fiesta que se celebrará en una finca sevillana, han corrido numerosos rumores sobre las actuaciones que podría haber, pues se ha hablado de grupos de la talla de AC/DC o Aeorosmith, así como otros grupos de flamenco de los que Sergio es fan, pues es amante de este tipo de música -ha llegado a grabar alguna canción, como la de la Selección del año pasado-. Ellos ni lo han confirmado ni lo han desmentido, lo que sí es seguro es que no será Alejandro Sanz quien cante en su boda, pues aunque estaba invitado -es gran amigo de los novios- no podrá acudir porque ese día precisamente toca en Madrid, en el Wanda Metropolitano, el estadio del eterno rival del Madrid, el Atlético.

Muy importante: en esta boda están prohibidos los móviles. Según Sergio y Pilar, es con el objetivo de que los invitados disfruten de la fiesta y se olviden del dichoso 'smartphone', pero es una forma de asegurarse de que no habrá filtraciones que les pueda estropear una posible exclusiva.

La gran boda de Telecinco

Solo una semana después, el 22 de junio, tendrá lugar otra de las bodas del año. Belén Esteban se casa con su novio desde hace seis años, Miguel, el cual se ha convertido en una pieza indispensable de su vida que se ha mantenido a su lado de forma inquebrantable. La colaboradora más famosa de 'Sálvame' anunció el pasado año que por fin se casaría con el que considera el amor de su vida, algo que llevaba tiempo esperando. Por ello, está preparando una boda que promete ser inolvidable y que reunirá a medio Telecinco.

La boda se va a celebrar en 'La Vega del Henares', una finca situada a 40 kilómetros de Madrid donde los novios prepararán un enlace de ensueño para ellos y sus invitados, entre los que estarán Jorge Javier Vázquez, Kiko Hernández, Mila Ximénez, María Patiño,-que será testigo junto a Antonio Rossi-, las Campos y sus jefes en la Fábrica de la Tele, Adrián Madrid y Óscar Cornejo.

En total, serán 290 las personas que tengan el privilegio de ver a Belén llegar al altar del brazo de Raúl Prieto, su jefe en 'Sálvame' y uno de sus mejores amigos, que fue además un pilar fundamental cuando estuvo recuperándose de sus adicciones. En cuanto al vestido, la colaboradora ha querido mantenerlo en absoluto secreto. Ni su madre ni su hija Andrea lo han visto porque quiere sorprender a todo el mundo, por lo que no será hasta el día 22 cuando se desvele el misterio. Cabe recordar que en su pasada boda con Fran Álvarez tuvo problemas para encontrar traje, ya que varios diseñadores se negaron a vestirla.

Por otro lado, Belén también ha avanzado que no se irá de luna de miel inmediatamente después de casarse. La pareja prefiere, al igual que hacen otros muchos novios, esperar un tiempo prudencial para hacer el viaje, sobre todo, en su caso, para despistar a la prensa. El destino, por supuesto, es totalmente secreto. Y, al igual que Sergio Ramos y Pilar Rubio, en su boda también están prohibidos los móviles.

Precisamente, este fin de semana Belén está celebrando su despedida de soltera en Ibiza junto a sus amigas de fuera de la televisión y su hija Andrea. El viernes partieron de Madrid para disfrutar de unos divertidos días en la isla más fiestera de toda España. Para celebrarlo, se han hecho camisetas con las frases míticas de 'la Estebán', como el famoso "pa-ga-me" o "hasta luego, Mari Carmen".

Influencer al altar

Pero es que el mismo día de Belén Esteban, se celebrará otro enlace que promete dar mucho de qué hablar. Sobre todo, en redes sociales. Porque se casa la influencer María Pombo -1 millón de seguidores- con su novio Pablo Castellanos, un enlace que reunirá a buena parte de la comunidad digital española. Desde Dulceida y su mujer Alba Paul a Laura Escanes y Risto Mejide, Grace Villarreal, Marta Lozano, Teresa Andrés o María Fernández Rubíes, los invitados de la más famosa de las hermanas Pombo suman millones de seguidores que estarán pendientes de la boda minuto a minuto.

María, que primero saltó a la fama por su relación con el futbolista Álvaro Morata cuando militaba en la Juventus de Turín, ha logrado hacerse un hueco en el panorama influencer español a base de su carisma, su tesón y su estilo, convirtiéndose en una de las reinas de Instagram, pues al igual que Dulceida, ya tiene su propio festival de música, el Suavefest, que se celebró el pasado mes de marzo en la Plaza de Toros de las Ventas. María y Pablo llevan juntos casi tres años, de hecho, cumplen los tres años el mismo día en que se casan, por eso han elegido esa fecha. La boda tendrá lugar en su particular paraíso, Cantabria, concretamente en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, y los novios se están afanando por preparar un enlace que sea inolvidable para sus invitados.

María, de 24 años, y Pablo, de 31, se comprometieron el año pasado en Langre durante sus vacaciones, noticia que la influencer hizo oficial en su Instagram mediante una fotografía que a día de hoy acumula 244.000 'likes'. Precisamente, su anillo de compromiso saltó a la prensa por su gran semejanza con el que el príncipe Carlos de Inglaterra regaló a Lady Di y que también eligió su hijo William para comprometerse con Kate Middleton.

Aunque Pablo tiene su propia empresa de construcción y reformas con sus hermanos, llamada Grupo Archarray, la popularidad de su novia en redes le ha convertido a él también en influencer, y juntos hacen campañas para firmas como Lefties o Pronovias, firma que probablemente la vista en su enlace, pues recientemente ha viajado a Barcelona a recoger su vestido, y es donde la casa tiene su sede.

Curiosamente, este no será el único enlace que viva el clan Pombo este año, porque una de las hermanas de María, Marta, también se casará este año. Esta joven, que también ejerce de influencer gracias a su hermana, se comprometió el verano pasado con su novio Luis Giménez, y será en septiembre cuando tenga lugar su boda en el mismo escenario. En el caso de estas dos bodas, el móvil no es que esté prohibido, es que es 'obligatorio', pues la boda influencer se transmitirá en redes sociales y a buen seguro que tendrá su propio hashtag y miles de publicaciones.

¿Y Nadal?

Pero el ciclo de bodas de junio podría continuar y cerrarse con la más exclusiva. Cerrarse o abrirse, porque realmente no se sabe ni cuándo ni si finalmente se producirá, pero las últimas informaciones apuntaban a que Rafa Nadal y su novia Xisca Perelló se casarán también el próximo mes en Mallorca ante unos 600 invitados. En concreto, se filtró que la ceremonia tendría lugar en una abadía del norte de la isla y que el menú correría a cargo del chef con tres estrellas Michelin, Quique Dacosta.

Si bien la revista 'Hola', que dio la exclusiva del enlace hace unos meses, asegura que la pareja mantiene sus planes de boda para otoño. En cualquier caso, será todo un evento, pues se baraja que pudiera estar incluso invitado el Rey Juan Carlos, con el que Rafa mantiene una estrecha amistad. De este modo, el deportista español más importante se casará con su novia desde hace 14 años, la cual le ha apoyado durante toda su carrera.

Y no olvidemos que Anabel Pantoja, la sobrina de la tonadillera, acaba anunciar su compromiso con su novio Omar Sánchez, con el que lleva saliendo algo más de un año. La colaboradora de 'Sálvame' e influencer ha dado la sorpresa hace unos días, con una romántica pedida de mano en Fuerteventura. No obstante, este enlace tendrá que esperar y puede que ni se produzca este año, pues de momento Isabel Pantoja sigue en 'Supervivientes', y no puede perderse la boda de la que es prácticamente su hija.