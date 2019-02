Lo mejor y lo peor de la alfombra roja de los Goya: los looks más sorprendentes

Por primera vez en sus 33 años, la alfombra roja de los Premios Goya ha discurrido en Sevilla, donde se celebra la gala en el Palacio de Congresos de la ciudad hispalense. Hasta allí se ha desplazado lo más granado de nuestro cine y del resto de artes escénicas, pues también han acudido músicos e incluso influencers, que no hay sarao que se pierdan.

Y, como cada año, todos ellos han desfilado por la alfombra roja, dejando looks para el recuerdo tanto para bien...como para mal. Pero, empecemos por lo mejor que hemos visto en esta entrada triunfal de las 'celebrities', en la que han predominado el blanco y el negro como colores más elegidos por ellas. Ellos han tirado de atrevimiento y creatividad y han dado una segunda vida al clásico esmoquin. Igualmente, la moda española ha vivido su gran noche, pues la mayoría de las estrellas ha apostado por looks 100% 'made in Spain'.

Una de las mejores, por no decir la mejor, de la noche ha sido la actriz Cristina Castaño, con un dos piezas de encaje y transparencias de la firma Yolancris y una coleta alta ondulada que le sentaba fenomenal al look.

Espectacular también era el vestido de Nieves Álvarez, que nunca falla. En este caso, ha lucido un modelo de Alta Costura de Elie Saab inspirado en Gaudí con el que estaba impresionante.

Otra mujer de las que está abonada a la lista de mejor vestidas cada año es la actriz Silvia Abascal, cuyos estilismos logran sorprender cada año. Esta vez ha apostado por un Marchesa en tonos rosa y malva repleto de plumas con escote asimétrico.

Una de las apariciones más inesperadas de la noche ha sido la de la actriz y modelo Blanca Romero, quien nos ha dejado totalmente impresionados. Con un vestido negro de escote asimétrico y apertura lateral de la falda estaba rompedora.

Originales como no hay otros, Macarena Gómez y su marido Aldo Comas han vuelto a poner la nota de estilo y glamour a la noche muy conjuntados vestidos de blanco. Además, la actriz ha sorprendido al atreverse con un vestido con capucha de Teresa Helbig, con el que estaba estupenda. El esmoquin de Aldo lo firmaba Avellaneda.

Una de las mejores parejas de nuestro cine ha paseado unida en la alfombra roja. Penélope Cruz 'ha cambiado' a Javier Bardem por su gran amigo Pedro Almodóvar esta noche y han lucido estupendos. Ella, con un traje plateado de Chanel -firma de la que es embajadora- y él con un 'total look black'. Estaban estupendos, aunque de Pe esperábamos un poco más.

Otro actor que ha triunfado gracias a su atrevimiento ha sido Miguel Ángel Muñoz. Si todos los años suele darle un toque diferente a sus esmoquin, este año ha ido más lejos al apostar por uno con borados metalizados de Dolce&Gabbana con el que ha sido el mejor vestido de la velada.

Entre las mejores de la noche tampoco podía faltar la colombina Juana Acosta, que este año llevaba un vestido de corte sirena y escote asimétrico en negro con tachuelas y una gran flor de gasa en el hombro de Dolce&Gabbana también.

Preciosa estaba Sara Sálamo, que ya está en un avanzado estado de gestación del que será su primer hijo con el futbolista del Real Madrid Isco Alarcón. La joven ha lucido un vestido color champagne de inspiración griega de Pronovias y zapatos de Jimmy Choo.

Entre los más elegantes ha estado también el actor Antonio Velázquez, con su esmoquin negro de Bere Casillas. Ha sido de los pocos que llevaba chaleco y, además, destacaba por su americana sin solapas.

Lo peor de la noche

Pero no todo iban a ser aciertos. En una noche con tantas figuras alguna ha desentonado un poco sobre la alfombra roja o ha pasado sin pena ni gloria. Quizá, la mayor decepción estilística ha sido la de la actriz Anna Castillo. Cada año suele resaltar justamente por lo contrario, por eso ha extrañado su elección de este año, un conjunto de top palabra de honor y falda roja que quizá no era el más elegante para un evento así.

Como hemos señalado, la mayoría de actores ha apostado por darle un toque diferente a sus esmoquin, con muy buen resultado en conjunto, pero en el caso de Brays Efe...se le ha ido un poquito de las manos. Su esmoquin de rayas multicolor de Outsiders Division era 'too much'.

Esperábamos más de la cantante Rosalía, que protagonizará una de las actuaciones estelares de la gala. La catalana ha llevado un kimono negro con borados de Juan Vidal y una especie de botas calcetín. Aunque no estaba mal del todo, siendo ella nos quedamos con ganas de más.

Si Rosalía ha ido demasiado sencilla, Paz Vega ha sido todo lo contrario. La actriz ha ido demasiado recargada con un vestido palabra de honor lleno de tul y flores que no le favorecía del todo.

Demasiado era también el look de Rosy de Palma, aunque es muy característico de su estilo. La actriz ha brillado, literalmente, con un traje dorado con volantes de Alenadro Postigo. Desapercibida no ha pasado.

Tampoco ha estado muy acertada Hiba Abouk. Su vestido amarillo, además de llamar a la mala suerte -es el color más temido entre bambalinas- era demasiado ajustado y sugerente para lo que se estila en la alfombra roja.