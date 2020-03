Javier Cámara se viene abajo en 'El Hormiguero' por culpa del coronavirus

Si en el programa anterior de 'El Hormiguero' Pablo Motos desvelaba "un truco" para estar alegre a pesar de los difíciles momentos causados por el coronavirus, este jueves.

El presentador comenzaba la última emisión de la semana confesando una nueva "intimidad". Motos enseñaba a Cristina Pardo y a otros colaboradores el Pranayama, "control de la respiración en sanscrito", una técnica de respiración "para quitar la ansiedad". El actor animaba a los espectadores a practicarlo: "La idea es que lo haga todo el mundo hasta donde pueda. Funciona muy muy bien".

Pablo Motos se confesaba: "Cuando murieron mis padres, durante el entierro, esta respiración me salvó absolutamente". Así convencía a los presentes en plató para llevar a cabo esta técnica. "Esto requiere un poquito de voluntad y esfuerzo", comentaba el presentador sobre la práctica de yoga, un ejercicio que el valenciano practica desde hace mucho tiempo. Tras este momento, el programa conectaba en directo con Javier Cámara desde su casa. El actor comentaba su trabajo en 'The New Pope', la serie de HBO en la que comparte pantalla con Jude Law, a quien calificaba como "el tío más guapo" y John Malkovich. Además, Cámara desvelaba que ha hablado con ellos sobre el programa.

En una distendida entrevista, el actor gastaba bromas con Pablo Motos, que le invitaba a volver en persona: "La próxima vez que vengas al programa vamos a hacerte una fiesta". "Estáis locos", contestaba el actor, que también tenía un momento para emocionarse ante la situación actual que vive el país. "Parece que todo es mentira, que es una película de ficción. Hay gente que lo está pasando muy mal", afirmaba el invitado y se emocionaba. Con los ojos llorosos, Javier Cámara confesaba que, a pesar de vivir la situación con optimismo, "hay un momento en el que te vienes abajo en estos días de promo. Todos somos necesarios ahora mismo".

Javier Cámara comentaba a Motos que, tras la entrevista, su madre le iba a juzgar. "¿Cómo consideras que has estado?", preguntaba el presentador, a lo que el invitado contestaba: "Siempre me dice que sobreactúo muchísimo. Hay amigos que me preguntan si me meto algo". Tras esta entrevista, el programa conectaba con otros dos invitados especiales: Los Javis, que están a punto de estrenar el primer episodio de ‘Veneno’, la serie que refleja la vida de La Veneno. "Habla de un tema que nos está tocando mucho, la empatía, habla de lo importante de ponerse en el lugar del otro". En confinamiento como el resto de España, la pareja confesaba que intentan llevar estos momentos lo mejor que pueden y se mostraban con muchas ganas de mostrar al mundo esta nueva ficción.