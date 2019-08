El accidentado cumpleaños de Pantoja por culpa del ex y del novio de su hija

Este viernes, la mujer del momento, quien ha hecho que 'Supervivientes' obtuviera su mayor audiencia en todos estos años y ha recuperado su 'trono' como reina de la crónica social, cumple 63 espléndidos años. Hablamos de Isabel Pantoja, a la que su paso por Honduras le ha valido para volver a estar de nuevo en lo más alto y rejuvenecer por completo. La isla le ha devuelto la alegría y ha regresado pletórica, como la auténtica vencedora, a pesar de tener que abandonar por salud.

Con los cerca de 10 kilos que ha perdido en la aventura, Isabel ha renovado completamente su imagen y ahora luce más juvenil y moderna que nunca, pues también ha modificado su estilo. Así, alcanza los 63 años mejor que nunca, con nuevos proyectos a la vista en Telecinco, su nueva casa, con la que ha firmado dos años de contrato.

Así, este 63º cumpleaños tenía que celebrarlo por todo lo alto. Y así ha sido. La tonadillera organizó una fiesta en su finca 'Cantora' este jueves a la que invitó a toda su familia e incluso a miembros de su club de fans, que llegaron desde Valencia para pasar el día con ella. Lo que no esperábamos es que también asistieran algunos de sus compañeros en 'Supervivientes', pues ella misma dijo que sería este viernes cuando festejara con ellos, no el jueves.

Y todo por una clara razón: porque su hija Isabel y su actual pareja, Asraf, dijeron que no acudirían al cumpleaños si asistía Omar Montes, ganador de 'Supervivientes' y ex novio de la hija pequeña de la cantante. Ella ya había dicho al cantante que le invitaría, pero en un principio un día diferente para que no tuviera que coincidir con su hija y su novio. Pero finalmente, las cosas han sucedido totalmente a la inversa.

Porque fue Kiko Rivera quien se encargó de preparar toda la fiesta de este jueves y quiso sorprender a su madre llevando a sus mejores amigos en el 'reality': Dakota, Violeta, Fabio y, por supuesto, Omar. Por lo tanto, el ganador de la edición de este año se presentó en 'Cantora' junto a los demás y, como era lógico, se encontró con Isa y Asraf.

Y, según se contó ayer por la tarde en 'Sálvame', hubo un fuerte encontronazo entre los tres. Supuestamente, la hija de la tonadillera y su novio reclamaron al joven su presencia en la fiesta, a lo que él intentó defenderse con el apoyo de sus compañeros de 'Supervivientes'. Al final, las aguas se calmaron, pero la fiesta quedó claramente divida en dos grupos ante la tensión reinante.

Era algo que se esperaba, pues Isa ya había expresado que no quería ver a su ex por allí y que incluso se iría si apareciera, algo que no ha sucedido. No sabemos cómo habrá acabado la fiesta, pero seguro que a lo largo del día de hoy conoceremos más detalles del mega cumpleaños de Pantoja.