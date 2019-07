El hombre que renunció a ser rey por amor se divorcia seis meses después

La noticia ha sorprendido tanto en Malasia como en el mundo entero, ya que su historia de amor también dio la vuelta al globo hace apenas unos meses. El sultán y antiguo rey del país asiático Mohamed V Kelatan renunció al trono para vivir libremente con la mujer de la que se había enamorado, la exmodelo rusa Oksana Voevodina. Ahora, cuando tan solo han pasado ocho meses de su boda y seis de la abdicación, ha decidido divorciarse.

En concreto, el divorcio de la ahora llamada Rihana -cambió su nombre para convertirse al Islam- se produjo el pasado 1 de julio, según el documento expedido por la Corte Sharia de Singapur, y, además, por el rito más severo de su religión, el triple 'talaq', que es totalmente irrevocable. No obstante, parece que ella no acepta la separación y se niega a asumir la realidad. Su abogado ha declarado que Oksana sigue "muy enamorada", algo que se puede comprobar en su cuenta de Instagram, donde sigue difundiendo fotografías con Mohamed como si nada hubiera ocurrido. La última hace 20 horas, aunque los puntos suspensivos que ha escrito en el título denotan que algo sucede.

El sultán y la que fuera Miss Moscú se conocieron en 2017 y se enamoraron, algo que a la joven le valió duras críticas en Malasia por la diferencia de edad que existe entre ellos, pues Oksana tiene 25 años y el rey, 50, y su modo de vida, ya que había sido modelo y había participado en 'realities', algo que tampoco era del agrado de la familia real. Si bien ella no dudó en luchar por su amor y lograron casarse en una ceremonia privada el pasado mes de noviembre y justo hace dos meses tuvieron a su primer hijo, León. Según el entorno de la exmodelo, el bebé y ella se encuentran en una casa en el campo que les ha proporcionado Mohamed, el cual ha prometido que no les faltará de nada mientras vivan.

Nada hacía pensar en este desenlace cuando Mohamed renunció el pasado enero al trono para poder vivir libremente su matrimonio, ya que entonces saltaron unas imágenes polémicas de su esposa durante el 'reality' en el que participó en Rusia. Lo hizo dos años antes de que le correspondiera, pues el sistema parlamentario malasio se rige por una monarquía que rota cada cinco años. Ahora, todo eso queda en papel mojado tras esta radical decisión, de la que por el momento se desconocen los motivos.

Oksana parece no haber asimilado la realidad y, según su abogado, "se casó por amor y sigue enamorada", además de asegurar que ellos no tienen papeles oficiales del divorcio, a pesar de que se han filtrado a los medios. Así, amigos de la joven aseguran que ya se encuentra en Moscú, a donde el rey le envía dinero para ella y su bebé.

Todo apunta a que las imágenes que salieron a la luz del paso de Oksana por el 'reality', donde se le veía manteniendo relaciones sexuales con un joven, han pasado factura a la pareja. A pesar del sacrificio que hizo Mohamed para salvar la relación renunciando al trono, no ha podido superarlo. En cualquier caso, la familia real no se ha pronunciado al respecto, únicamente para pedir a la prensa que "no se refiera a ciertas personas con un título que no tienen", en referencia a la exmodelo, a la que todavía llaman 'reina de Malasia'.