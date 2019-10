El dardo de Jorge Javier Vázquez a OT: se ríe de lo poco que venden los 'triunfitos'

En la mesa de colaboradores, durante la primera parte del Deluxe de esta semana, se encontraban, entre otros, Belén Esteban y Miguel Frigenti, que además de ser compañeros de este espacio, son amigos desde hace mucho tiempo. Una amistad que, al parecer, intentó romper Alba Carrillo.

"Un día me la intentó liar a mí con un concierto de Camela", comentaba Belén a modo de avance. Jorge Javier le pedía a la de Paracuellos que se explicase pero la palabra la tomaba Miguel, que explicaba de manera vehemente lo sucedido.

"La historia se explica de manera muy sencilla. Alba se fue al concierto de Camela con otro colaborador del 'Ya es Mediodía' y, cuando me preguntaron si quería ir con ellos, les dije que no podía porque ya había quedado en ir con Belén Esteban". Aunque pueda parecer hasta aquí que la historia no tendría porqué terminar en conflicto, la verdad es que el final, fue bien diferente a lo que nos podemos imaginar.

"Cuando Belén y yo quisimos comprar las entrad entradas de Camela ya estaban agotadas. Al día siguiente del concierto llegaron Alba y el otro compañero al trabajo y me preguntaron cómo había estado el concierto, y yo les expliqué que no había ido porque no quedaban entradas", continuaba Frigenti. Según el colaborador, Alba se empezó a reír dando entender que la Esteban no era tan poderosa como nos lo quieren hacer ver por no haber conseguido hueco en el concierto.

"Pues… ¿sabes por qué os pasa eso?", preguntaba Jorge Javier Vázquez de manera resolutiva. "Por no ir a ver un concierto de Operación Triunfo, porque si hubierais ido tendríais entradas de sobra", zanjaba.