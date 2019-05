Begoña Gómez le 'copia' el look a la Reina Letizia para acudir a votar

Repetimos jornada electoral en España. Ni un mes ha pasado de las elecciones generales y este domingo los ciudadanos están llamados a las urnas para votar en las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Un 'superdomingo' que ha coincidido con unas elevadas temperaturas en toda España que han hecho que muchos acudieran a votar con ropa prácticamente veraniega. Y ha sido el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La directora del IE Africa Centre no ha dudado en acompañar a su marido, Pedro Sánchez, a votar en en colegio electoral de Pozuelo de Alarcón que les corresponde, que curiosamente es el mismo que el del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. A primera hora de la mañana, el matrimonio ha abandonado La Moncloa para depositar sus papeletas con la ilusión de que los resultados cosechados el pasado 28 de abril se repitan en ayuntamientos y autonomías este domingo.

Si bien lo que ha llamado más la atención de la llegada al colegio electoral de Sánchez y su esposa ha sido el look elegido por ella. Mientras que en comicios anteriores Begoña ha optado por pantalones y blazers, looks muy sencillos y discretos, este año, debido al calor que hace en Madrid, ha preferido ir con un look más veraniego con un vestido sin mangas y falda plisada en color nude. Pero, ese tipo de vestido no es la primera vez que lo vemos.

Porque echando la vista atrás, concretamente al Día de la Hispanidad del año pasado, podemos comprobar que Begoña se ha inspirado -y mucho- en el look que llevaba la Reina Letizia ese día. La soberana estrenó un nuevo 'outfit' de su diseñador de cabecera, Felipe Varela, formado por un top en color nude sin mangas y una maravillosa falda de tul de corte midi de estilo bailarina. Como las temperaturas eran frescas, para el desfile militar se puso una blazer del mismo color.

🌹 Hoy se decide si continuamos avanzando, si avanzamos en #justiciasocial, si avanzamos en #convivencia y si avanzamos también en limpieza y #regeneración democrática.



Participación, avance y estabilidad. #26MPSOE



🎥Escucha a @sanchezcastejon. Dale al ▶️ pic.twitter.com/YDaW5PijQL — PSOE (@PSOE) May 26, 2019

Tan favorecedor look debió quedar en la retina de Begoña Gómez, que este domingo no ha dudado en 'copiárselo' a la Reina, salvando las distancias, pues no es el mismo exactamente. Si bien, el parecido es más que notable, aunque en el caso de la esposa del presidente, el escote es más pronunciado, mientras que doña Letizia llevaba un cuello redondo.

Así, volvemos a comprobar como la Reina es un referente de estilo para Begoña, pues no es la primera vez que se inspira en ella para vestir, como hemos visto en estos meses en los que Sánchez lleva en el Gobierno. De hecho, cuando se vieron en Mallorca el pasado verano, ambas lucían vestidos muy parecidos, mostrando una gran sintonía entre las dos damas más importantes del país.