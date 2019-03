No solo Bosé: los famosos que compran los 'beneficios' de las pseudoterapias

Miguel Bosé se acaba de destapar como el 'enésimo enemigo' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El cantante se ha convertido en el protagonista de la actualidad con un mensaje en redes que ha aparecido en prácticamente todos los medios de comunicación. Bosé acusó a Sánchez de "haberse vendido a las farmacéuticas" por su combativo programa contra la denominada pseudociencia y las pseudoterapias.

"Pedro Sánchez, ¿porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? ¡Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas? Mirad este vídeo", tuiteó el artista dejando un link al vídeo del Ministerio de Sanidad en el que advierte del peligro de estas teorías alternativas a la medicina.

Así, el cantante dejaba entrever que él sí comulga con estos principios, que se basan en terapias que no están certificadas por la ciencia, la cual pone en duda que tengan algún efecto sobre la salud. Si bien Bosé no es el único personaje popular que 'compra' este tipo de postulados que intenta combatir el Ejecutivo.

Por ejemplo, una de las periodistas más mediáticas de nuestro país ha dicho varias veces públicamente que ha adelgazado gracias a este tipo de teorías. Se trata de Mercedes Milá, quien ha defendido a ultranza las llamadas 'dietas milagro' para perder peso. En concreto, confesó que había perdido peso gracias al libro 'La enzima prodigiosa', Hiromi Shinya, el cual señala que su dieta evita enfermedades cardíacas, cura el cáncer, detiene la diabetes, combate la obesidad y previene padecimientos crónico-degenerativos. Estos argumentos se los discutió a Milá el bioquímico José Miguel Mulet en el 'Chester' de Risto Mejide, ante lo que la periodista no dudó en atacar al experto diciéndole que leyera el libro "porque estaba gordo".

Otro artista que está a favor de la llamada 'pseudociencia' y que lo ha contado también públicamente es Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo. El músico, que ha sufrido cáncer, no ha dudado en señalar que, a pesar de los efectos de la medicina convencional, en su mejora han tenido mucho que ver los postulados de Josep Pàmies, un empresario agrícola que ha publicado el libro 'Dulce Revolución', en el que aboga por las plantas medicinales para curar todo tipo de males. Las palabras de Pàmies han levantado mucha polémica, ya que ha afirmado que enfermedades como el sida no existen y ha acusado a las farmacéuticas de crearlas y no curaralas.

Un presentador que levantó ampollas con sus palabras de apoyo a estas teorías, y desde la televisión pública, fue Javier Cárdenas. Quizá ese fue uno de los motivos de que se cancelara su programa 'Hora Punta', ya que numerosos colectivos médicos alzaron la voz en contra de algunas de las cosas que dijo en antena, como que las vacunas provocan autismo. Una afirmación muy peligrosa en un momento en que cada vez más familias deciden no vacunar a sus hijos, con el peligro que supone para ellos mismos y para el resto de niños.

Pero él no fue el primero que desde TVE apoyó estos postulados sin base científica. Numerosas y sonadas fueron las salidas de tono de Mariló Montero cuando presentaba 'Las mañanas de la 1'. Por ejemplo, en una ocasión comentó que "oler un limón podía prevenir el cáncer", algo que generó las protestas de los colegios de oncólogos. Pero quizá su comentario más impactante fue el de que con el alma se transmitía con los órganos.

Alfredo Urdaci es otro profesional de los medios que ha sucumbido a la pseudociencia. De hecho, el periodista creó una página a favor de la homeopatía en Facebook. Según Urdaci, la medicina natural estaría siendo maltratada por la sociedad cuando asegura que ha logrado dar bienestar a muchas personas. De hecho, ha llegado a afirmar que la madre de un amigo curó su cáncer gracias a estas terapias y no por los efectos de la medicina convencional.

'Celebrities' internacionales

Pero estas teorías no solo han calado en España, sino que han dado la vuelta al mundo y son muchos los personajes públicos mundiales los que las defienden. Aunque les cueste dinero. Es el caso de la actriz reconvertida en empresaria Gwyneth Paltrow, quien tiene una página web dedicada al estilo de vida que ha generado mucha polémica y que incluso ha sido multada. Se trata de Goop, un 'site' en el que da consejos sobre recetas o vende productos que asegura que pueden mejorar la salud, todos ellos sin ningún tipo de reconocimiento científico.

Por ello, hace unos meses tuvo que pagar a las autoridades estadounidenses 145.000 euros por afirmar que sus huevos de cuarzo rosa y jade, una vez introducidos por la vagina, eran capaces de equilibrar las hormonas y regular los ciclos menstruales, entre otras cosas. A través de una demanda en la oficina del consumidor de California las autoridades multaron a la estrella por considerar que estaba haciendo "publicidad engañosa poniendo en peligro la salud de los ciudadanos".

A la zaga le va la modelo y ex ángel de Victoria's Secret Miranda Kerr, quien también tiene su propia página web de productos naturales. Se llama Kora Organics y comercializa cosméticos de procedencia orgánica "sin tóxicos", ya que según la modelo todo lo que se aplica en la piel llega hasta la sangre. Por ello, ante su propia necesidad, decidió crear una firma que diera la oportunidad a todas las mujeres de cuidarse de forma natural. Si bien en este tiempo su compañía ha sido puesta en entredicho por la autenticidad de sus productos, que en España ya se venden en las perfumerías Douglas.