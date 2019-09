'Fleabag' y 'Juego de tronos': las dos grandes de los premios Emmy 2019

La comedia británica, la gran sorpresa de la noche. 'Fleabag' se llevó el Emmy a la mejor serie de comedia y 'Juego de tronos' ganó la estatuilla a la mejor serie dramática en la 71 edición de los premios de la Academia de la Televisión que se celebran en Los Ángeles.

La surrealista y rompedora serie creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge fue la gran triunfadora de los apartados de comedia de los Emmy con cuatro reconocimientos: mejor comedia, mejor actriz y mejor guion de comedia (ambos para Waller-Bridge), y mejor dirección en una comedia (Harry Bradbeer).

Esta comedia dio la sorpresa al derrotar a la gran favorita en esta categoría, la sátira política 'Veep', que se despidió este año con su séptima temporada pero que hoy se fue de vacío de los Emmy.

"Esto se está volviendo ridículo", dijo una totalmente sorprendida y emocionada Waller-Bridge. La polifacética artista británica recordó que esta serie comenzó como un monólogo teatral e ironizó con que "el viaje" que la ha llevado hasta aquí "ha sido absolutamente chiflado".

También estaban nominadas en el apartado de mejor comedia las producciones 'Barry', 'Muñeca rusa', 'Schitt's Creek', 'The Good Place' y 'La maravillosa señora Maisel', serie que en 2018 se hizo con la victoria en esta categoría.

Mientras que la superproducción de fantasía épica de HBO confirmó los pronósticos que la situaban como rival a batir en la categoría dramática y se impuso en este apartado a las también nominadas 'Killing Eve', 'Better Call Saul', 'El guardaespaldas', 'Ozark', 'Pose', 'Succession' y 'This is Us'

Se trata del cuarto reconocimiento a la mejor serie dramática para 'Juego de tronos', un galardón con el que iguala los récords de las también cuádruples ganadoras en esta categoría: 'Canción triste de Hill Street', 'La ley de Los Ángeles', 'Mad Men' y 'El ala oeste de la Casa Blanca'.

David Benioff, uno de los dos "showrunners" (máximos responsables de la serie) junto a D.B. Weiss, dio las gracias al escritor George R.R. Martin, cuyas novelas inspiraron esta producción televisiva, porque "todo esto empezó en la mente demente" del escritor.

Su compañero D.B. Weiss tuvo unas emotivas palabras para el reparto de 'Juego de tronos', de quienes dijo que "hicieron mejores" todos los guiones que escribieron para ellos. "Os queremos y nos nos encantó cada minuto que pasamos con vosotros", añadió.

'Juego de tronos' llegaba como gran favorita a estos Emmy gracias a sus 32 nominaciones, el mayor número de candidaturas conseguidas por una serie en una misma edición de estos premios. Finalmente hizo con 12 estatuillas en la edición de 2019 de los Emmy con las que amplía hasta 59 su récord absoluto de la serie más laureada en la historia de estos galardones.