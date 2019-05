¿Es un huevo? La increíble foto de Sara Sálamo en la recta final de su embarazo

La actriz Sara Sálamo está triunfando en Telecinco con la recién estrenada serie 'Brigada Costa del Sol', donde es la protagonista junto a Hugo Silva, Jesús Castro o Álvaro Cifuentes. Pero además del buen momento profesional que vive, la canaria está también en el mejor de su vida personal, pues está a punto de ser mamá.

Sara comparte su vida con el futbolista del Real Madrid Isco Alarcón, con el que espera el que será su primer hijo, el segundo para el malagueño que ya tiene a Isco Junior de su anterior relación. La joven está muy emocionada y no hay día en el que no comparta algo sobre su embarazo en sus redes sociales, sobre todo ahora que encara la recta final. Pero de entre todas las fotografías que ha subido a Instagram en estado, la que más ha llamado la atención ha sido la última.

Mira también Futbolistas y 'youtubers': los deportistas ahora se enamoran en las redes sociales

Porque se trata de una imagen muy creativa en la que el cuerpo de Sara aparece retocado para que no salga su cabeza, solo su barriga y sus piernas, lo que hace que parezca que un huevo, algo que ha llamado mucho la atención en redes. Y es que la actriz no ha querido aparecer en la imagen al completo porque quiere que lo que más trascienda de ella sean sus palabras, las que ha escrito en el post.

En esta imagen, Sara se sincera sobre cómo se ha sentido en estos meses de embarazo, sobre todo en estos últimos meses, cuando más incómoda se siente, pero a la vez más feliz. "Más mamífera que nunca. El embarazo es una vivencia incomparable y asombrosamente extremista. ¿Cómo me puedo sentir insegura e incómoda porque la ropa no me sienta bien, y que a su vez, sea etapa de mi vida donde más fotos desnuda me hago?", se pregunta la canaria.

Sara confiesa que tiene a Isco "frito" de contarle cada nuevo movimiento que siente en su cuerpo y que ha creado códigos con su bebé para entenderse mutuamente. No obstante, también admite que está muy cansada de las náuseas constantes, de la pesadez que ya siente y de ser "una hormona con patas", aunque echará de menos este estado.

Ya queda muy poco para que Sara e Isco vean la carita a su bebé, que será un niño como ellos mismos desvelaron en redes sociales. Justo cuando acaba la temporada futbolística, la actriz será mamá, lo que permitirá al jugador blanco estar en todo momento con Sara y el bebé en los primeros días, que son los más bonitos y también los más ajetreados.