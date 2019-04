Geri desmiente a Mel B: asegura que no mantuvo una relación secreta con ella

La gira de las Spice Girls por Reino Unido, que empieza en apenas un mes, no corre peligro. La revelación que la pasada semana hizo Mel B sobre la relación íntima secreta que mantuvo con su compañera Geri en la época álgida del grupo no ha supuesto la debacle que muchos esperaban, pues la esposa del todopoderoso directivo de la Fórmula 1 Christian Horner no va a abandonar el proyecto por esto. Si bien asegura sentirse "muy lastimada" tras las palabras de su compañera.

De hecho, las desmiente, según publican los medios británicos, que aseguran que la antaño conocida como 'Ginger Spice' lo ha pasado muy mal estos días justo cuando en Reino Unido se celebraba el Día de la Madre. Todo lo que se ha comentado en la última semana ha sido "muy doloroso" para ella y para su familia -tiene dos hijos-, aunque lo mucho que quiere a sus compañeras musicales ha hecho que decida seguir en el proyecto.

Es más, está deseando reunirse con ellas para volver a los escenarios y reencontrarse con sus fans. No obstante, el disgusto se lo ha llevado, puesto que ahora lleva una vida muy diferente a la de entonces. Geri se casó hace unos años con Horner -del que ha adoptado el apellido- y se retiró a vivir a una impresionante finca en la campiña inglesa, donde ejerce de ama de casa, cuida a sus hijos e incluso tiene su propia granja. Con el directivo de Red Bull ha tenido a su hijo pequeño, Monty, de dos años, el cual se lleva 10 años con Bluebell, de 12, la niña que la cantante tuvo en una relación anterior.

Ahora, Geri se codea con lo más granado de la sociedad británica, pues su marido ostenta el título de Caballero del Imperio Británico, con lo que este escándalo también le ha afectado por su posición social. Una nueva vida que de hecho Mel B criticó veladamente la pasada semana al decir que ella le odiaría por revelar su 'affaire' ahora que tiene un marido "rico y distinguido".

Quizá por ello ha decidido salir al paso y desmentir a su compañera, con la que habría tenido algo más que una noche de amor, pues según el 'Daily Mail', la relación podría haber durado alrededor de un año. Sea como sea, la gira sigue en marcha y Geri de hecho ha contratado a un entrenador vocal para estar en perfectas condiciones para subirse de nuevo a los escenarios. Esperemos que las aguas vuelvan a su cauce y por el bien de sus seguidores no sigan sacando trapos sucios.