H&M y Giambattista Valli, el sueño de la alta costura hecho 'low cost de lujo'

Cada año, cuando llega noviembre algo sucede en el sector del 'low cost' que tiene a las 'fashionistas' mundiales haciendo una cuenta atrás para que llegue el 'día D'. Porque este es el mes elegido por la firma sueca H&M para lanzar su colaboración anual con una firma de lujo. Algo que empezó en 2004 con el gran Karl Lagerfeld y que ha continuado todos estos años hasta alcanzar en 2019 la 15º colección de la mano de uno de los diseñadores de alta costura más importantes del momento, Giambattista Valli, que sale a la venta el 7 de noviembre.

Éste sucede a Moschino como el diseñador elegido por la marca para hacer las delicias de los fans de la moda. Porque estas colaboraciones ya se han convertido en tradición y los amantes del 'fashion sistem' mundiales la esperan con ansía, ya que estas alianzas permiten al grueso de los mortales tener acceso a prendas de firmas que de otro modo no podrían pagar. Así, es el italiano el que 'se baja' en 2019 al mundo del 'low cost' para acercarse más a la calle.

El objetivo de esta unión es que una firma de lujo pueda ser accesible a más personas y entrar así en su radar, lo que más tarde puede dar pie a que se anime a comprar un artículo original por un precio superior, mientras que H&M consigue elevar ventas y darse un baño de 'alto standing' que le permite alejarse del denostado concepto del 'low cost'. Al final es una estrategia 'win win' en la que ambas partes salen ganando.

Hasta ahora, pocas marcas de lujo han evitado pasar por las tiendas de H&M. A excepción de las cuatro más grandes, Chanel, Dior, Louis Vuitton o Gucci, la mayoría se ha aliado a H&M. Versace, Balmain, Erdem, Kenzo, Roberto Cavalli, Stella McCartney o Isabel Marant han sido algunas de las que no han dudado en unir fuerzas con el gigante sueco para, de alguna forma, 'salir a la calle' y demostrar que el lujo también puede ser accesible.

Eso sí, no a cualquier precio. Estas colecciones tienen precios superiores a la media en H&M. Hay prendas que llegan a superar los 200 euros, mientras que las más baratas, que suelen ser llaveros o accesorios, por lo que adquirir una de estas prendas puede suponer un gasto superior a lo normal en este tipo de comercios. Pero evidentemente, estas firmas no iban a consentir que su firma, que no la misma calidad de diseños, se vendiera a 'low cost'. Al final, la marca se paga, aunque evidentemente a un precio considerablemente inferior.

El vestido que todos quieren

Así, el 7 de noviembre la colección saldrá a la venta en tiendas seleccionadas -en Madrid, por ejemplo, solo en la de Gran Vía- y en la web. Las colas en los establecimientos suelen ser habituales el día del estreno con clientes ansiosos por hacerse con algo de la colección, aunque la noche previa los influencers y demás personajes del mundo 'fashion' tiene acceso VIP para comprar las prendas antes que nadie.

De la colección de este año, que es quizá la más espectacular de todas las realizadas hasta la fecha, todo el mundo tiene en mente cuál es el objetivo a conseguir: un vestido rojo de tul con minifalda en la parte delantera y larga en la espalda con el que Kendall Jenner cerró el desfile celebrado en Roma para presentar las prendas.

El vestido rojo es la estrella de la colección de H&M y Giambattista Valli

A buen seguro que esta prenda será la más cara de la colaboración y que va a durar un suspiro en las tiendas, pues es la que más de alta costura parece de todas. Aunque hay más vestidos de tul, junto con otros de encaje y bordados que son perfectos para los grandes eventos del año. Y no solo eso, Valli también ha creado sudaderas, pantalones y camisetas, una dosis de 'street style' con su particular toque refinado y con reminiscencias al barroco y el clasicismo.

Vestido de la colección de Giambattista Valli para H&M

Los encajes combinan con el tul en esta colaboración

Además, por primera vez este diseñador se lanza a diseñar ropa masculina, si bien su idea es que las prendas sean lo más unisex posible y valgan para todos los públicos. La obsesión actual de la moda es acabar con las imposiciones de género y hacer ropa que carezca de él, pues hoy en día las personalidades van fluctuando y muchas personas no se identifican con ninguno.

Por primera vez Giambattista Valli diseña ropa masculina

El 'animal print' también está presente en la colección

Los detalles barrocos son una constante en la colección

De este modo, todos los interesados en hacerse con alguna de las prendas de esta colección, deben darse prisa, porque tiene visos de que va a durar muy muy poco. El furor por estas colaboraciones es tal que el pasado año, cuando se estrenó la de Moschino, la página web de H&M se cayó a primera hora de la mañana ante la avalancha de visitas.