Harry y Meghan, recibidos por todo lo alto en Sudáfrica con guiño a España

Harry y Meghan ya están en Sudáfrica. Después de asistir a la gran boda en Roma de la diseñadora Misha Nonoo -quien fue su celestina en 2016-, la pareja ha iniciado uno de los viajes más esperados del año, su periplo por Sudáfrica, donde estarán 10 días en el marco de sus labores benéficas. Este viaje es tan especial porque es el primero al que se llevan a su bebé, Archie, de cinco meses, el cual lleva todo el verano de avión en avión.

A pesar de que los Sussex pusieron como excusa a la Reina Isabel que el niño era muy pequeño para viajar a su castillo de Balmoral, en Escocia, y volvieron a faltar al reencuentro familiar estival, se lo llevaron a Ibiza y también a Francia. Ahora, por vez primera el pequeño ha salido de Europa, pero solo hemos podido verle al llegar en brazos de su madre y muy de lejos con gorrito blanco en la cabeza. Por el contrario, sus padres han sido recibidos con un baño de multitudes.

La primera parada de la pareja ha sido Nyanga, en Cape Flats, a las afueras de Ciudad del Cabo, donde multitud de personas esperaban a Harry y Meghan con numerosos pequeños a los que han abrazado, con los que han jugado y han llenado de cariño. Ha habido bailes, caricias y muchas sonrisas, lo que demuestra que los Sussex se encuentran muy a gusto en este país.

Para ellos, África es un lugar muy especial, pues allí se consolidó su historia de amor en su primer viaje juntos. Además, en Sudáfrica Lady Di comenzó su iniciativa solidaria con las minas antipersona, un legado que ha querido seguir su hijo Harry. Así, su primera visita ha sido a los niños amparados por la Mesa de la Justicia, una organización benéfica.

Meghan dio un destacado discurso a todos los presentes, al que prestaron mucha atención las niñas y jóvenes presentes, en el que resaltó que está allí en igualdad de condiciones con ellos, "como mujer, madre, esposa y mujer de color, como una hermana". Esta ha sido la primera vez que la exactriz se ha definido a sí misma de esta forma, lo que ha llamado mucho la atención en la prensa británica. Puede que el motivo sea que Nyanga fue uno de los primeros municipios íntegramente negros que se constituyeron en Sudáfrica en 1946.

"Tengo que decir que me siento increíblemente humilde al estar en presencia de todos ustedes mientras se mantienen firmes en sus valores fundamentales de respeto, dignidad e igualdad", resaltó, también destacando el papel de la mujer en esta comunidad, donde hay más de la mitad de la población en paro y su gran lacra es el sida.

Para este día tan especial, Meghan se ha decantado por un estilismo muy sencillo y, además, también en clave solidaria. La duquesa de Sussex se ha puesto un vestido estampado con motivos de 'animal print' de la marca Mayamiko, creada en Malawi. Su precio es de 78 euros. Si bien lo que más nos llama la atención es su calzado, pues ha optado por el 'made in Spain'.

La exactriz ha elegido unas alpargatas con cuña de la marca Castañer, mítica en la elaboración de este tipo de calzado típico en Baleares. En concreto, ha lucido el modelo Carina en negro, que tiene un precio de 105 euros, ya que Meghan ha optado por las cuñas más elevadas.

Por el momento, los duques no tienen más actos hasta mañana por la mañana, cuando visitarán Monwabisi Beach para ver el trabajo de la ONG 'Waves for change', que ayuda a jóvenes locales con problemas mentales. Después tienen reuniones con miembros de la Commonwealth y Harry visitará la unidad de la marina de Ciudad del Cabo. No se sabe si tendremos ocasión de ver al pequeño Archie en algún momento. Hoy se quedó con la niñera tras el largo viaje de Reino Unido a Sudáfrica.