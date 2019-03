¿Quién es la Kardashian más rica? Kylie no es la única que tiene un imperio

El apellido Kardashian hace tiempo que dejó de estar aparejado (solo) al escándalo y a la polémica. La famosa familia estadounidense, formada principalmente por mujeres, ha pasado de ser conocida por su 'reality show', 'Keeping up with the Kardashians', a tener una de las mayores fortunas de Estados Unidos. Gracias a su gran exposición pública, los integrantes de esta peculiar familia han podido emprender negocios en solitario que les han hecho millonarios. Sobre todo, a la más pequeña, Kylie, que ya es la joven más rica del mundo con 21 años.

La benjamina de las Kardashian -que realmente no lleva este apellido porque es hija de Caitlyn (antes Bruce) y Kris Jenner (viuda de Robert Kardashian)- ha logrado levantar un imperio de 900 millones de euros gracias a su firma de cosméticos, hecha a su imagen y semejanza y con la que ha conseguido desatar una verdadera locura en las redes sociales. El pasado año se embolsó 320 millones en ingresos, lo que le ha valido para ingresar en el club de los milmillonarios americanos y desbancar al mismo Mark Zuckerberg como la persona que antes lo ha conseguido -el fundador de Facebook lo hizo a los 23 años-, pues es la dueña del 100% de su marca.

Así, sin duda la pequeña de la familia es la más rica, pero sus hermanas le van a la zaga, pues todas ellas han sabido rentabilizar muy bien el hecho de apellidarse Kardashian. Y si no que se lo digan a Kim, que es la más famosa de todas gracias a las polémicas que han rodeado su vida, ya que desde muy joven ha estado vinculada al mundo 'celebrity' por sus relaciones sentimentales. Si bien ahora forma uno de los matrimonios más poderosos del mundo con el rapero Kanye West, con quien espera su cuarto hijo para esta primavera por el método de gestación subrogada.

Kim también es una importante empresaria que, al igual que su hermana pequeña, tiene en ella misma su propia marca, KKK. Ha lanzado al mercado desde cosméticos a perfumes y ropa, y también aprovecha Instagram para publicitar numerosos productos -pues cuenta con 130 millones de seguidores-. Así, la 'socialité' amasaría una fortuna de algo más de 300 millones de euros, según Forbes. Unos ingresos que también vendrían de su propio videojuego, que desde su lanzamiento habría tenido una facturación de unos 40 millones. Y a todo eso habría que sumar la fortuna de su marido, que el pasado año fue el décimo rapero mejor pagado del mundo, con unos ingresos de más de 24 millones.

Otra de las pequeñas de la casa, Kendall Jenner, también está triunfando en el ámbito al que ha dirigido sus pasos, que no es otro que el de la moda. Porque la joven de 23 años es igual de precoz que su hermana y a día de hoy ya es la modelo mejor pagada del mundo. El pasado año, lideró el ranking de Forbes con unos ingresos de cerca de 20 millones de euros, desbancando así a la todopoderosa Gisele Bündchen, que ostentaba el trono desde 2004 nada menos. Kendall desfila para las mejores marcas del mundo, como Chanel, Balmain, Givenchy, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs o Fendi. Además, es uno de los llamados ángeles de la firma de lencería de Victoria's Secret, un 'honor' que solo tienen las mejores modelos.

Además, es embajadora de marcas como Adidas, Estée Lauder o Calvin Klein, otra importante fuente de ingresos que monetiza a través de su Instagram, donde concurren actualmente 105 millones de seguidores. De hecho, a ella y a sus compañeras Gigi y Bella Hadid se les llama 'instamodelos', pues se les descubrió gracias a esta plataforma.

Las 'discretas' también acumulan millones

Estas tres serían las hermanas con mayor exposición pública y más conocidas, pero las Kardashian son un quinteto -sin contar a su hermano Rob que está al margen de sus negocios- que cierran Khloé y Kourtney. Estas dos son las más desconocidas dentro del universo de esta familia, lo que no quiere decir que no sean famosas, sino que no acaparan tanta cantidad de titulares.

Eso no les ha impedido convertirse en millonarias al igual que las demás, pues también tienen una gran visibilidad. Por ejemplo, Khloé, que ha protagonizado numerosas noticias en los últimos meses por las infidelidades del padre de su hija, el jugador de basket Tristan Thompson. Algo que ya sufrió antes con otra estrella de este deporte, Lamar Odom, con el que estuvo casada cuando pasó su peor época con las drogas. Khloé tiene un patrimonio valorado en unos 35 millones de euros, ingresos que ha logrado gracias al 'reality' que protagoniza con su familia. Además, también ha lanzado sus propios proyectos empresariales, como una línea de vaqueros aptos para las mujeres con curvas o la producción ejecutiva de algunas series. En Instagram tiene 88,5 millones de 'followers', lo cual también le sirve para aumentar sus ganancias promocionando diferentes productos y firmas.

Por último, Kourtney se ha revelado como la más discreta del clan. Mamá de tres niños fruto de su extinto matrimonio con Scott Disick -con el que ahora mantiene una estupenda relación de amistad-, Kourtney llegó a graduarse en artes escénicas en la Universidad de Arizona, donde aprendió, por cierto, a hablar español. Ahora compagina la grabación del 'reality' familiar con las campañas en redes sociales, lo que le ha reportado un patrimonio de 30 millones de euros.

Pero no hay que olvidar a quién es la artífice de todo esto y la que ha conseguido catapultara a sus hijas al estrellato mundial. Kris Jenner, la matriarca del clan, es la que se ha encargado de guiar las carreras de cada una de sus hijas, con un éxito absoluto. Tanto es así que cobra a cada una de ellas un 10% de lo que ganan por llevarles las cuentas y tener sus finanzas saneadas. Una cantidad nada desdeñable que se suma a lo que gana por el 'reality show', lo que le habría reportado el pasado año unas ganancias de 33 millones de euros.