Hugo e Ivana dan rienda suelta a la pasión en ‘Supervivientes 2020’

Jordi González daba la bienvenida este domingo a un nuevo programa de ‘El debate de Supervivientes’. Como viene siendo costumbre en las dos últimas semanas, el presentador empezaba la emisión lanzando un mensaje optimista a la audiencia en relación a la crisis del coronavirus. “Tranquilidad es lo que quiero transmitir. Aunque estemos en extrema alerta, debemos estar tranquilos”, comentaba González antes de saludar a los pocos invitados con los que cuenta el programa en plató, siguiendo las recomendaciones del Gobierno.

Además, el equipo desplazado a Honduras también aprovechaba la ocasión para enviar un mensaje a sus familiares. Lo hacían en forma de vídeo, unas imágenes en las que se podía leer el siguiente texto: “El equipo desde Honduras: Estamos con vosotros. Fuerza”. Y no solo en español, también en italiano porque una parte del equipo es italiano, como explicaba Jordi González, que mandaba “muchísimo ánimo y fuerza a todos”.

También Lara Álvarez se pronunciaba sobre cómo está afectando el coronavirus a los supervivientes. “Transmitir ese agradecimiento por nuestra parte. Estamos intentando que nos sintáis allí cerca. Y lo que más se necesita ahora, ese ánimo, esa fuerza”, afirmaba la presentadora.Una vez superado el tema, el presentador se disponía a proporcionar “entretenimiento y diversión”.

Y daba paso a uno de los temas que más se han dado de qué hablar en la isla: la relación de Hugo Sierra e Ivana Icardi. Tras ser expulsados del programa, los dos han desembarcado en Isla Desvalida, donde conviven con otros tres compañeros. Precisamente, en su primera noche en la isla, los dos vivían una apasionada noche en la que, además de compartir esterilla, compartían besos y caricias. El programa mostraba unas imágenes en las que se veía a la pareja, cubierta por una manta, manteniendo relaciones sexuales.

“Estaban con el ánimo a tope. Y, según se instalaron en la playa, decidieron compartir esterilla. Y calor no les faltó”, comentaba Lara Álvarez sobre la apasionada noche del ex de Adara con la ex de Gianmarco. Ya en directo, la pareja se mostraba cómplice y con una actitud cariñosa. Sobre sus primeros días en la isla, Ivana afirmaba que “esto es como una luna de miel, yo estoy en el paraíso”, una opinión que también compartía Hugo, que confirmaba que este 25 de marzo cumplen un mes de relación.