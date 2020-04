Kiko Jiménez carga contra Gloria Camila y Ortega Cano en ‘Sábado Deluxe’

Jorge Javier Vázquez recibía este sábado en el ‘Deluxe’ a Kiko Jiménez, que esta semana cobraba una gran repercusión tras las declaraciones de su expareja Gloria Camila en el plató de ‘Supervivientes’. La hija de José Ortega Cano cargaba contra Kiko por hablar de las intimidades de su familia en ‘Sálvame’. "Eres un sinvergüenza, un aprovechado y un desagradecido", declaraba. Además, le pedía que tanto él como su madre dejaran de hablar de su familia. Sin embargo, Kiko ha hecho caso omiso y este fin de semana se sometía al polígrafo de Conchita.

El extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ acudía al programa "dispuesto a contarlo todo" sobre su exfamilia política y, en particular, sobre la relación entre Ana María Aldón y Ortega Cano. En la primera pregunta del polígrafo, Kiko aceptaba que habla de Gloria Camilo, Ortega Cano y Ana María para que le llamen de la televisión. Esta respuesta servía como argumento a Kiko Matamoros para asegurar que el invitado de la noche solo interesa para hablar de su expareja y la familia de esta. "Fíjate lo que interesa Gloria que salió expulsada antes que yo en nuestra edición de ‘Supervivientes", afirmaba Jiménez sobre su exnovia.

Precisamente, Kiko Matamoros era uno de los que más ponían contra las cuerdas al novio de Sofía Suescun. Los dos se enzarzaban en una discusión en la que Jiménez atacaba al colaborador asegurando que "tras 20 años en televisión no tienes nada. Yo manejo mejor el dinero". Además, atacaba con un tema delicado de Matamoros: "A ver si pagamos hacienda hombre". El invitado no solo abría fuego contra Kiko Matamoros, también protagonizaba un enfrentamiento con Rafa Mora. "¿Te parece profesional Rafa Mora?", cuestionaba Jorge Javier, a lo que el invitado contestaba con rotundidad que "No. Cero. Una mierda".

La primera mentira de Jiménez no tardaba en llegar. "Ana María Aldón le dio un ultimátum a José Ortega Cano?", preguntaba el presentador. El invitado respondía positivamente y el polígrafo le quitaba la razón. A pesar de caer en varias mentiras, Kiko se defendía: "Mis valores como profesional son lo objetivo que soy". La relación entre Ana María y Ortega Cano era uno de los temas sobre las que el invitado se pronunciaba. Según él, la familia del extorero no tiene un buen concepto de Ana María e incluso, en varias ocasiones, se referían a ella con insultos.

Según revelaba Kiko Jiménez, la relación familiar de los Ortega Cano no es tan ideal como hacen ver. Además, criticaba al viudo de Rocío Jurado recordando su pasado, en especial el capítulo que le llevó a la cárcel. Y lejos de calmar los ánimos, también cargaba contra otro miembro del clan, Rocío Flores. "Para atacar a Rocío Flores es tan fácil como hablar de su concurso que es una vaga y no está haciendo nada", aseguraba. Las críticas de Kiko Jiménez a la hija de Antonio David Flores iban más allá: "Los que reman a favor de Rocío Flores en ‘Supervivientes’ son unos pelotas y no son objetivos".