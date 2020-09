Kiko Matamoros culpa a Makoke del conflicto entre su pareja y su hija Ana.

‘Sábado Deluxe’ celebraba sus 6.000 programas con una entrevista a Kiko Matamoros, que reaparecía en televisión tras 28 días de ausencia. Mucho se había rumoreado sobre su estado de salud, así que el colaborador de ‘Sálvame’ aclaraba este asunto. "Estoy bien. El lunes tengo que ir a una revisión a que me quiten el catéter. Y estoy deseando volver a la normalidad", comentaba el invitado. Aunque aún no se ha recuperado del todo, Matamoros aseguraba que "lo malo ha pasado ya".

La alegría por volver al plató del ‘Deluxe’ le duraba poco al colaborador ya que tenía que hacer frente al conflicto que mantiene desde hace unas semanas con María Patiño. Kiko Matamoros recriminaba a su compañera de ‘Sálvame’ que interfiriera en la relación entre su novia, Marta López, y su hija Ana. El invitado se mostraba dolido por los comentarios que le han producido daño a su hija. "Yo estoy acostumbrado a este negocio, esto es una guerra, pero quien es nuevo lo vive de forma distinta. Me ha parecido muy injusto", afirmaba.

Kiko aceptaba que la relación con su hija es muy mala desde que se separara de Makoke, hace dos años. Precisamente, sobre su expareja, el colaborador le acusaba de ser "quien saca el conejo de la chistera", es decir, de filtrar a la prensa el conflicto entre Marta y Ana. Sobre el culpable de esta situación, Matamoros se mostraba del lado de Marta: "No voy a permitir que se culpabilice a mi pareja de esa situación porque es injusto. Será problema de Ana, no de Marta".

El colaborador aprovechaba la entrevista para enviarle un mensaje a Makoke: "La madre debería pedirle que respete a mi pareja". En esta línea, Kiko defendía contra viento y marea a su novia: "Mi pareja no está obsesionada por seguir los pasos de mi hija Ana". Además, aseguraba que Marta "no le ha faltado el respeto a Ana en ningún momento". Es más, desvelaba que su pareja incluso se ha empeñado en acercar sus posturas. "Mi novia quiere verme feliz y que me reconcilie con mi hija Ana", respondía.