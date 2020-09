Jorge Javier Vázquez volvía a ‘Sábado Deluxe’ después de sus vacaciones de verano para entrevistar a Paz Padilla. La actriz y presentadora reaparecía en televisión tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, que fallecía el pasado 19 de julio a causa de un cáncer. Nada más empezar la entrevista, Paz solo hacía una petición, que no pusieran imágenes de su marido en la pantalla gigante del plató. Y aprovechaba para dar las gracias a sus compañeros de ‘Sálvame’ porque le han ayudado "muchísimo" en el proceso de duelo.

Visiblemente emocionada, la invitada de la noche confesaba que aún llora la muerte de su marido. Aún así, intenta ser tan alegre como siempre. "Yo no he dejado de sonreír. El hecho de que haya fallecido mi marido no me ha quitado las ganas de vivir. Estoy triste, estoy en el camino, estoy en pleno luto, pero estoy fuerte", afirmaba la presentadora. Paz Padilla desvelaba que, cuando ve una foto de su marido, le sale "todo el amor que le tenía".

Tras el fallecimiento de Juan Vidal, Paz asegura que ha aprendido que le amaba con locura y le sigue amando. "Lo único que le he podido dar es amor. Cuando se me ha ido Antonio me ha dejado muchas cosas materiales, pero lo único que perdura es el amor", contaba la invitada a Jorge Javier. La actriz aprovechaba el momento para agradecer a Mediaset "el cariño que me ha dado". "Me han hecho sentir muy arropada y muy tranquila. Por eso me siento aquí. También por mis compañeros, desde el minuto cero, nunca pensé que pudiera recibir tanto amor de ellos", admitía.

Paz Padilla revelaba que nunca contó a sus compañeros que su marido estaba enfermo, solo se lo dijo a sus jefes. "Yo quería protegerlo a él, a su hija y a su madre. Yo entiendo que mi vida está expuesta, pero a él tenía que protegerlo", contaba. La presentadora confesaba que cuando murió el hijo de Ana Obregón aprovechaba los descansos de publicidad de ‘Sálvame’ para llorar y desahogarse. Tras un año acompañando a su marido en el proceso de la enfermedad, Paz admitía que ahora entiende mucho mejor la muerte. "Yo he aparecido en su vida para ayudarle a morir y darle amor, del bueno, del blanco, del puro. Yo le decía te quiero 24 horas al día", comentaba.

"¿Cómo te enteraste de que iba a morir?", preguntaba Jorge Javier, a lo que Paz respondía que un médico fue el encargado de comunicárselo. "Me dijo ‘oye, tiene un tumor, es muy grave, y probablemente le queda muy poco tiempo de vida". La invitada de la noche confesaba que se quedó muy sorprendida por la noticia y por cómo se la contaron, pero logro reponerse por su marido. "No se me ha muerto mi marido, se me ha muerto mi alma gemela, el amor de mi vida", contaba emocionada. Muy concienciada con el tema de la muerte, Paz revelaba que cuando murió Antonio organizó una especie de celebración: "Saqué una botella de champán y brindamos todos por él". Y con una sonrisa, asegura que volverá a reencontrarse con él.