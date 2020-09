Bertín Osborne estrenaba este viernes la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’ con Lydia Lozano. La colaboradora de ‘Sálvame’ se sinceraba con el presentador sobre su vida personal y profesional. Amigos desde hace muchos años, los dos compartían desde Canarias sus anécdotas más divertidas. "Mi corazón ha sido una pensión. Tú has ligado mucho, Bertín, pero yo también", confesaba la periodista. Lydia aseguraba que "estar enamorada es como una pasión que te hace vibrar, que te hace viajar".

La invitada de Bertín abría su corazón como pocas veces lo había hecho en televisión. "Me ha encantado siempre viajar sola, hasta que encontré a Charlie. Es un buen acompañante de viaje", afirmaba. La colaboradora, que confesaba llevar muy bien la fama, revelaba que uno de sus primeros trabajos fue el de mensajera. "Fui la primera mujer mensajera de España", contaba. Esta faceta la desarrollaba mientras estudiaba periodismo en Madrid.

Lydia admitía ante Bertín que desde pequeña tuvo claro que quería dedicarse al periodismo. El éxito en su faceta profesional le ha llevado a tocar el cielo, lo que se traducía también en dinero. Precisamente sobre este tema, la colaboradora admitía haber ganado "muchísimo dinero" en la prensa del corazón. "Yo he vivido las vacas gordas", confesaba. Y es que la canaria comenzó muy pronto a codearse con las estrellas mediáticas del momento. Por ello, asegura que echa de menos "a los personajes importantes, a la gente vivida". Y daba nombres como Carmen Ordoñez, Lola flores o Rocío Jurado.

En cuanto a su faceta personal, Lydia se emocionaba al recordar a Juan Carlos Pérez, su novio de juventud que falleció en un accidente de tráfico cuando viajaba con ella. "Caímos a un barranco y él salió disparado y yo con la cara en el motor", comentaba. Visiblemente emocionada, Lydia aseguraba que el accidente le ha marcado mucho, además de las secuelas físicas. "Se me quemó la cara, el brazo se me quedó más corto y estuve escayolada nueve meses", admitía mientras se rompía frente a Bertín.

De vuelta al plano profesional, Lydia confesaba que el tema de Ylenia Carrisi, hija de Romina Power y Al Bano, ha sido el peor error de su vida. "Metí la pata. Tuve una información, creí en ella. Me di una gran bofetada profesional", comentaba. La colaboradora también hablaba de sus compañeros de ‘Sálvame’, sobre los que admite que su relación se ha enfriado y ya no les invita a sus famosas fiestas: "Ya no les invito. Ellos me consideran la más débil, pero nunca me he ido. Charly nunca me ha pedido eso, sabe que es motivo de divorcio".