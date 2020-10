La isla de las tentaciones: Tom y Sandra protagonizan el primer 'edredoning'.

Las últimas horas en ‘La isla de las tentaciones’ se han desarrollado con mucha tensión por la ruptura entre Melyssa y Tom después de que la concursante estallase contra él por su acercamiento a una de las solteras de la isla. “Me duele mucho, pero es que las imágenes que Melyssa ha visto no había todavía nada con Sandra, y eso es un problema, porque no confía en mí”, comentaba el francés. Disgustado ante lo sucedido, Tom continuaba con sus críticas a su ex: “Me he dado cuenta que no quiero una vida así. Cuando ella vea las imágenes con Sandra no me lo quiero ni imaginar, la verdad. Tengo miedo”, confesaba Tom a la presentadora.

Al ver que Melyssa había superado el disgusto del principio, Tom respiraba con calma y se desahogaba: “La veo mejor y me alegro, pero el problema es el futuro. Yo con Sandra me siento bien, soy yo; y no puedo querer a dos personas a la vez”. El francés no se aclara con sus sentimientos. Por ello, incluso confesaba que “Después de haber besado a Sandra es verdad que hubiera preferido que Melyssa se hubiera acercado a algún chico, para poner un poco la balanza en equilibrio. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es muy duro también”.

Y no solo Tom ha caído en la tentación. Tampoco Mayka ocultaba su acercamiento hacia Óscar. Y lo dejaba claro plantándole un beso al pretendiente delante de sus compañeros. “Quiero que siga liberándose y poder estar con ella con total libertad”, comentaba Óscar tras lo vivido con Mayka. Pero no todo eran tragedias. Tras el abandono de Inma y Ángel, Alessandro Livi y Patricia Guimeras llegaban a la isla para poner a prueba su amor. Así, las parejas y los solteros tenían un motivo más para celebrar una fiesta más y continuar conociéndose. Después de elegir sus respectivas citas, comenzaban las celebraciones.

La euforia de la fiesta provocaba que entre Marta y Dani surgiera la chispa. Tanto que incluso decidían dormir juntos en la misma cama, pero la noche la pasaban sin cruzar la línea del sexo. Quienes sí se atrevían a dar ese paso eran Tom y Sandra. El disgusto por las lágrimas de Melyssa le duraba poco al francés, que invitaba a la pretendiente a dormir con él. Con unas imágenes un tanto explícitas, el programa desvelaba este primer ‘edredoning’ de la casa. Unas imágenes que seguramente hundirán aún más a Melyssa, que vive ajena a lo que Tom está haciendo en la casa de los chicos.