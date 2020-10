Pablo Motos pide una auditoría contra el Gobierno: “Y que caiga quien caiga”.

Raúl Arévalo, Roberto Álamo y Álex García visitaban este miércoles el plató de ‘El Hormiguero’ para presenta su nueva serie, ‘Antidisturbios’, que se estrenará el próximo 16 de octubre en Movistar. “Me parece la serie más espectacular que he visto en mucho tiempo. Da gusto lo buena que es, lo bien hecha que está, así que felicidades”, comentaba Pablo Motos nada más empezar la entrevista. Los actores agradecían las palabras del presentador, que confesaba haber sido un privilegiado por poder haber visto la serie antes que el público.

“La serie te pone en un conflicto contigo mismo con tus prejuicios”, añadía Motos. Para Roberto Álamo, lo que más le ha impactado del rodaje de la serie ha sido “el miedo” que sienten los antidisturbios en sus intervenciones. Así se lo transmitieron los profesionales que les asesoraron para preparar su personaje. Álex García confesaba que en la ficción que presentaban “se ha rodado la verdad”, como, por ejemplo, en las escenas de violencia. “A pesar de rodar con mucha verdad, no ha habido ningún herido”, explicaba. El actor confesaba que durante una escena en la que se tiraban sillas en un local “se coló gente que pensó que la pelea era de verdad y empezaron a tirar sillas”.

Tras presentar la serie, Raúl Arévalo, Roberto Álamo y Álex García escuchaban atentamente a Pilar Rubio, que irrumpía en plató para comentar las últimas tendencias en la moda. Vestida con un ‘maxivestido’, la colaboradora protagonizaba un desfile de lo más glamuroso. “El glamur del look no cabe en este plató hoy”, aseguraba Pilar. Sin embargo, Pablo Motos no estaba tan de acuerdo con su compañera: “No te sienta mal, pero el traje en sí es una gilipollez”. Pilar Rubio, a pesar de la opinión de Motos, se mostraba encantada con el traje. “Esta temporada de lleva el maximalismo, todo excesivo, todo a lo grande”, comentaba la colaboradora mientras presentaba la nueva colección de Moschino.

A continuación, Motos se sentaba con Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo para comentar la actualidad. El presentador expresaba su enfado porque, según el periódico ‘El Mundo’, el Gobierno contaba con advertencias sobre el coronavirus desde el 27 de enero. “Esta información la puede subestimar todo el mundo, excepto Fernando Simón, él no puede porque es un experto”, comentaba. El presentador, además, pedía que se señale a los responsables de la gestión: “Estoy loco porque se haga una auditoría independiente. Nos han dividido mucho a todos, nadie escucha a nadie y todos insultan a todos”.

Motos no se quedaba ahí. Sus críticas hacia los políticos han sido una constante. “Los políticos nos han hecho separarnos y que nos etiquetemos. De esta forma, en vez de que los ciudadanos estemos unidos y digamos que tenemos derecho a saber la verdad y que se sepan cuáles son los errores y que caiga quien caiga”, afirmaba. Sobre el conflicto entre el Gobierno de Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso, Pablo Motos lo definía como “un desastre monumental”. “Uno dice una cosa y otro otra, te cansas y te borras de la

información”, aseguraba. Por su parte, Cristina Pardo se sumaba a las críticas: “Aquí los informen decían una cosa y públicamente se decía la contraria”.