Lalla Salma, la exmujer del Rey de Marruecos, reaparece por sorpresa

Hace más de un año que la que fuera princesa de Marruecos y esposa del rey Mohamed VI dejó de aparecer en la escena pública de forma radical sin que la casa real se pronunciara sobre ello. Las especulaciones eran claras: el monarca y la princesa Lalla Salma se habían divorciado, pero nadie en la corte alauí se había pronunciado. Hasta este verano.

Porque se publicaron unas informaciones que señalaban que Mohamed VI no dejaba a su exmujer ver a sus dos hijos, el príncipe Moulay Hassan y la princesa Lalla Khadija, a la vez, de ahí que solo el heredero se hubiese marchado a Grecia para pasar las vacaciones con su madre, mientras que la pequeña debía permanecer en Marruecos. Unas informaciones que no gustaron nada ni al rey ni a su ex, los cuales emitieron un comunicado conjunto negándolo y, de una vez, confirmando su separación.

Así, una vez que ya todo es público y no hay nada que esconder, Lalla Salma ha vuelto a dejarse ver en un acto público en Marruecos, casi más de un año después. En concreto, la princesa ha acudido a la exposición 'Tesoros del islam en África: de Tombuctú a Zanzíbar', organizada por el Insitituto del Mundo Árabe en el museo Mohamed VI de arte moderno y contemporáneo, en Rabat.

Aunque la visita se produjo la pasada semana, ha sido este domingo cuando ha saltado a los medios internacionales. Lalla Salma estuvo acompañada del director del centro, Abdelaziz El Idrissi, y del presidente de la Fundación Nacional de Museos, Mehdi Qotbi. Además, parece que también tiene previsto inaugurar el centro oncológico que está a punto de abrir sus puertas al sur del país, ya que la lucha contra el cánceres una de las principales causas por las que ha trabajado en todo este tiempo.

Esto supondría que la princesa recuperaría su agenda oficial tras el divorcio, algo que muestra un gran avance en la sociedad marroquí. Normalmente, las mujeres siempre han ocupado un segundo plano y la representación institucional recaía en el rey, su heredero y el resto de varones de la casa real. Si bien, la llegada de Lalla Salma supuso un soplo de aire fresco en esta monarquía, pues se trataba de una mujer formada, con una carrera universitaria y experiencia profesional, que tuvo su lugar desde el primer momento y su propia agenda. Un puesto que parece que vuelve a recuperar tras un año en la sombra en el que la sociedad marroquí ha digerido el divorcio de sus reyes.