Leticia Sabater se hace escritora: lanza su primer libro, 'Lety, la horrible'

Leticia Sabater es uno de los rostros más conocidos de televisión y de los escenarios de todo nuestro país. Con su carácter tan empático con todo el mundo que la sigue y la persigue desde sus inicios, no ha dejado de trabajar en toda su trayectoria para seguir estando donde está, en el foco mediático. Ahora, nos ha sorprendido escribiendo una novela de ficción que promete dejarnos con la boca abierta. Se llama 'Lety la horrible y el internado diabólico' y sale a la venta el próximo martes 15 de octubre.

La novela la escribió en 2008 pero por aquel entonces, Leticia se encontró con una traba muy grande, pues las editoriales entendían que era una historia muy arriesgada de publicar en esos momentos. Finalmente, Ediciones Hidroavión ha confiando plenamente en el libro que la cantante ha escrito siempre pensando en sus seguidores y la gente que le admira desde hace años.

Leticia Sabater ha querido contar la historia de Lety, la protagonista de su novela. Una adolescente que no tiene una vida fácil y que se enfrenta a diestro y siniestro para sobrevivir, pero siempre con una coherencia y madurez en sus comportamientos que sorprenden a todos los que tiene al lado. Lejos de ser una novela autobiográfica, la artista quiere dejar claro que en absoluto ella ha tenido la vida que la protagonista de su historia: "Quiero dejar claro que no es autobiográfica. Por supuesto que hay sentimientos y vivencias que he tenido en mi vida. No es para nada mi vida pero sin embargo hay ciertos tintes autobiográficos, por ejemplo la parte en la que a ella le insultan en el orfanato. Yo me he sentido así", afirma.

"Este proyecto lo empiezo en 2008 porque llevaba bastante tiempo con mi novio, el que desapareció, y no me apetecía salir y pensé: 'Es el momento perfecto para escribir este libro'" nos confiesa Leticia Sabater, que tardó seis meses no solo en realizar este trabajo y en superar de alguna forma el mal trago por el que estaba pasando después de la desaparición de su pareja, Roberto Corbo.

"Los fans durante toda mi vida me han enviado miles de cartas, me contaban lo mal que lo había pasado y fue cuando me di cuenta que yo no había sido la única que lo había pasado mal en el colegio" y es que Leticia Sabater se ha basado en las miles de historias que le llegaban al correo de sus fieles seguidores para escribir esta maravillosa historia que nos ha dejado de piedra. Lo cierto es que la artista reconoce que no lo pasó nada bien en la infancia, muchos han sido los que la discriminaban y se reían de ella pero todo pasa por algo: "¿Sabes qué? Con el paso del tiempo me he dado cuenta que gracias al haber vivido eso, soy más fuerte" dice la cantante en una entrevista con 'Europa Press'.

"Las dos partes más duras del libro para mí al escribirlas son, el bullying que sufre la protagonista, y un capítulo que trata un tema similar a una desaparición y fue justo cuando desapareció mi novio" esto fue lo que más le ha costado a Leticia Sabater y es que sin duda, nos refleja lo que le costó superar aquel trance de su vida justo cuando estaba terminando de escribir el libro: "Los últimos capítulos del libro los escribí llorando", asegura.

Espera que su libro sea un éxito de ventas y anuncia que ya está preparando su próximo villancico para estas navidades. Después del éxito que tuvo el 'Polvorrón' el pasado año, Leticia no piensa dejar a sus fans sin una canción para amenizar sus fiestas.