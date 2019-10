Letizia y su look con guiño a España en Japón con un vestido color rosa capote

No todos los días se asiste a la entronización de un emperador en Japón, y más del primero que asciende al trono del Sol Naciente después de una abdicación, algo que no sucedía desde hacía más de 200 años. Eso es lo que debe haber pensado la Reina Letizia a la hora de preparar su maleta para el viaje al país asiático, pues está dejándonos totalmente boquiabiertos con los looks que está mostrando en tan solo dos días allí.

La soberana ha presenciado ya la ceremonia de entronización de Naruhito y Masako con un impresionante vestido de flores de la firma cordobesa Matilde Cano y una diadema como tocado, creando un impresionante conjunto tocado por numerosas joyas de la colección real. Pero si pensábamos que no podría superar ese estilismo, nos equivocábamos.

Porque después del solemne acto, los más de 2.000 invitados del nuevo emperador procedentes de cerca de 180 países han disfrutado de una cena de gala en la que igualmente han ido ataviados como manda el protocolo: los hombres con chaqué y las mujeres, con vestido lago. Y de nuevo, nuestra Reina, ha sido la más elegante.

Con un vestidazo en color rosa capote, guiño 100% a España, con la cintura entallada y la falda de vuelo con multitud de flores blancas bordadas en la zona del cuerpo, la Reina ha destacado del resto de 'royals'. La manga, al ser francesa, le ha dado el toque perfecto de frescura al traje, confeccionado en exclusiva para ella por Carolina Herrera, su nueva firma de cabecera -en detrimento de Felipe Varela- .El clutch era igualmente rosa y también de la misma firma.

Para coronar el look, y nunca mejor dicho, Letizia se ha puesto la Tiara de la Flor de Lis, la más importante del joyero real y que simboliza a la monarquía española. Los pendientes y las pulseras también son de la misma colección y forman parte de las 'joyas de pasar', las cuales pertenecieron a la Reina Victoria Eugenia y que después han lucido todas las reinas de España.

Así, la Reina ha vuelto derrochar elegancia en un acto internacional con el resto de casas reales. Nunca falla en este tipo de eventos, siendo de las más elegantes. Lo dejó claro nada más aterrizar en la Casa Real española y acudir a la boda de Federico y Mery de Dinamarca con un espectacular Lorenzo Caprile rojo que todavía sigue en nuestras retinas.