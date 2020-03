La madre de Cristiano Ronaldo recibe el alta hospitalario tras sufrir un ictus

En mitad de esta grave crisis por la expansión del COVID19, Cristiano Ronaldo tiene un motivo para estar feliz y celebrar. Su madre, Dolores Aveiro, ha recibido el alta tras ingresar el pasado 3 de marzo ha consecuencia de un ictus.

Después de tres semanas, la madre del futbolista ha recibido el alta del Hospital Doctor Nelio de Mendonça de Funchal, Portugal, continuando así con la recuperación en su casa tras un derrame cerebral del que se ha recuperado con éxito y que no le ha dejado secuelas físicas.

Porque a pesar de no tener consecuencias, Dolores reconoce que esto le ha cambiado para siempre y declaraba al salir: "Tengo la suerte de vivir para amar a mi familia y tenerlos cerca de mí. He vuelto con paz en mi corazón y pensando que por qué juzgar el color de la piel, la ropa que llevas o el aspecto de cada uno. No somos nada frente a la vida, somos simples peatones en el mundo. La vida es una lección, tenemos que estar agradecidos por todo y tener fe en Dios para que todo salga bien".

"Han sido días duros, de luchas y victorias, pero ya estoy en mi casita rodeada del amor de mi familia, que es mi fuerza, y de buena energía", ha asegurado la matriarca, que también ha aprovechado para agradecer todos los mensajes de cariño que ha recibido en estos momentos, así como el apoyo de sus pareja, José Andrade, y de sus cuatro hijos.

A pesar de que Cristiano y Georgina Rodríguez viven en Italia, están pasando el confinamiento en Portugal, por lo que podrán estar muy cerca de Dolores ahora que ya se encuentra en casa.