Borja carga contra Begoña en 'Maestros de la costura': "Eres una petarda"

La séptima gala de 'Maestros de la costura' contaba este lunes con la visita de Tamara Falcó. La ganadora de la cuarta edición de 'Masterchef Celebrity' visitaba el taller del programa de La 1 para dar paso a la primera prueba de la noche. Los aspirantes descubrían "la ropa que está diseñada exclusivamente para hacer brillar", como aseguraba Raquel Sánchez Silva. Los siete concursantes que continúan en competencia se enfrentaban al reto de confeccionar "un vestido de alfombra roja para lucir en un estreno o en una entrega de premios". La presentadora invitaba a los aspirantes a pensar en un vestido "para lucir en unos premios Goya".

Para esta primera prueba, los aspirantes contaban con un presupuesto de 40 euros para comprar todos los materiales necesarios para confeccionar su vestido. Tamara Falcó, acostumbrada a las alfombras rojas, aconsejaba a los participantes. Margarita era una de las mejores paradas tras las valoraciones de Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté. "Yo creo que es la mejor valoración que he tenido en el programa. Con esa valoración me quedo más que satisfecha", aseguraba Margarita ante la enhorabuena del jurado.

Por otro lado, David resultaba uno de los más criticados. "¿Tú eres igual de manos rotas en tu vida diaria?", preguntaba Lorenzo Caprile al concursante, que afirmaba ser "muy ahorrador". Hacerse con la pluma le salía muy caro ya que su elevado precio le llevaba a tener que afrontar el reto con quince minutos menos que sus compañeros. "Hasta que no la he cogido la pluma no he parado". Caprile explicaba a David que "en este caso, la arruga no es bella". Quien iba allá en cuanto a críticas era Palomo Spain: "No creo que hayas trabajado demasiado, David".

Las críticas a David no paraban ahí. "La próxima vez no pierdas el tiempo intentado cambiar la textura de la tela y juega con los dos colores de la tela. Tenéis que escuchar cual es el tejido. Entender su esencia", comentaba un Caprile bastante serio. Por otra parte, Joshua, acostumbrado a los halagos, sorprendía por no destacar como en las entregas anteriores. "Quiero ver ese Joshua por el que he estado confiando todo el rato. Tienes que pensar en él y estar muy orgulloso", afirmaba el diseñador.

La tensión en el taller iba en aumento y Borja cargaba una vez más contra Begoña: "Eres una petarda, siempre estás con el mismo discurso y para quedar bien ¿nos estás vacilando?". Según el concursante, su compañero se hace la víctima dentro del programa. También David lanzaba un dardo envenenado contra la aspirante: "Me vendría genial que Begoña se fuera porque, junto con Joshua, son de los que mejor cosen".