Tamara Falcó habla sobre Jordi Cruz: "Lo que pasó en MasterChef se queda allí"

Encantada con su paso por el programa de MasterChef Celebrity en el que recibió el cariño de todos los espectadores y compañeros, Tamara Falcó ha vuelto a mostrar su faceta más natural y es que la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó no se perdió la última fiesta de una marca de ginebra. Según recoge una entrevista con 'Chance', la ganadora del 'reality' de cocina aseguró que nadie se esperaba que venciera: "Me ha dado mucha exposición y me están llamando para muchos trabajos".

Sobre sus compañeros de fogones, Falcó aseguró que tienen un grupo de WhatsApp: "Estamos todos metidos y luego hay otro en el que estamos Vicky, Juan y yo. Con Yolanda hablo todo el tiempo, voy a ir a verla a su obra de teatro. Con Los Chunguitos hablo con su representante porque ellos no tienen móvil". También respondió a las preguntas acerca del beso que dio a uno de los jueces, el chef Jordi Cruz: "Con Jordi muy bien". Al comentario de que le "salió del alma" darle un beso aseguró: "Lo que pasó en MasterChef se queda allí".

Falcó también comentó la visita de su madre Isabel Preysler: "Cecidió venir porque vio el esfuerzo que estaba haciendo, ella es anti-platós de televisión. Cuando vi aparecer a mi madre tan elegante me pareció raro, durante el programa lo pase un poco mal cuando estaba cortando el pichón, porque ella lo pasa mal, intenté hacerlo lo más rápido posible. Ella me corregía desde lo alto".

Y también tuvo palabras hacia Mario Vargas Llosa: "Vino al principio y después tenía que ir a escribir su artículo para El País, se fue durante la grabación y luego vino. Vivió mi victoria como si fuera de todos, él es muy competitivo".

La joven también comentó su peor experiencia en el programa, que fue la terrible discusión con Anabel Alonso: "Fue muy desagradable, pero lo entiendo, eran muchas horas de grabaciones y se tienen que ver todas las facetas nuestras, pero no me gusta discutir. He estado con ella fuera del programa y bien, me ha felicitado por mi victoria".