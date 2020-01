María Jiménez y el dardo envenenado que lanza a Bigote Arrocet en Sálvame Deluxe

Jorge Javier Vázquez recibía este sábado en el plató de ‘Sálvame Deluxe’ a María Jiménez. La cantante, a punto de cumplir 70 años, prepara una fiesta especial con este motivo. Entre risas, María Jiménez revelaba que había tenido un sueño erótico con el presentador. "Estaba quitando las bolitas de los calcetines con una cuchilla de afeitar, aparece Jorge y me dice 'aféitame'..." En una divertida entrevista en la que ha hablado de sexo, de los hombres, de las discográficas y de la ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet, María Jiménez también aprovechaba para presentar su nueva canción, “Qué felicidad la mía”, a dúo con Miguel Poveda. De la separación del momento lo tiene claro: "Yo sabía que esto iba a pasar".

Además de su faceta profesional, la cantante hacía unas revelaciones que no dejaban indiferentes a Jorge Javier. “Ahora ya no juego al golf, ahora soy golfa. Tenemos una sola vida y hay que aprovecharla”, explicaba entre risas. Con su particular sentido del humor, hablaba sobre su relación con los hombres: “Los hombres quieren mujeres mansas y yo soy brava. Las mujeres bravas queremos otro bravo, otro toro”.

El sexo también era uno de los temas sobre los que la cantante se pronunciaba en el plató del programa de Telecinco. La propia Bárbara Rey le mandaba un mensaje en el que le ofrecía un trío junto con Chelo García Cortés. El buen sentido del humor caracteriza a la invitada, que se mostraba “como el ave Fénix”: “¡Qué ganas de vivir tengo, chiquillo!”.

La artista también desvelaba que no mantiene ninguna relación con Joaquín Sabina, aunque ha evitado pronunciarse sobre los motivos. Además, cargaba contra la industria discográfica: “Yo he vendido muchos discos, pero las compañías siempre te engañan”. Entre otros asuntos, los colaboradores del programa también le preguntaban por la noticia más sonaba del momento en la prensa del corazón: la ruptura de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. María Jiménez no dudaba en lanzar un dardo envenenado: “Bigote Arrocet es un putañero. Siempre tiene un montón de mujeres alrededor”. En este sentido, la cantante considera que esa relación “ha sido un error”. E iba más allá. “Desde que empezó la relación, yo sabía que esto iba a pasar”, afirmaba.