Los negocios de Pilar Rubio (sin Sergio Ramos) al margen de la televisión

Quedan apenas dos semanas para que se celebre una de las bodas del año en España, la de Sergio Ramos y Pilar Rubio, que se casarán el 15 de junio en la Catedral de Sevilla en un enlace que va a paralizar la capital hispalense y media España. Porque se espera que lleguen importantes invitados del mundo del deporte, la música y el ámbito empresarial y se especula con que la celebración, en una finca privada, va a ser por todo lo alto, con grupos de la talla de AC/DC, aunque este extremo no ha sido confirmado por la pareja.

Si bien los días previos al enlace se están viendo empañados por la posibilidad de que Ramos se marche a la liga china, pues según el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el defensa le habría pedido la carta de libertad para salir del club. Por lo tanto, la boda podría ser su gran despedida de España, en la que la pareja -que en sus siete años juntos han sido padres de Sergio Junior, Marco y Alejandro- no deja solo su vida, también importantes negocios.

Porque Ramos, a parte de los importantes emolumentos que gana en el fútbol, cuenta con diferentes empresas que abarcan desde el sector inmobiliario hasta una yeguada. Además, acaba de iniciarse como coleccionista de arte con Pilar, y ambos están recopilando algunas de las obras más interesantes del panorama artístico contemporáneo. Pero si Sergio tiene sus propios proyectos, su chica no se queda atrás, porque la presentadora ha sabido mover su carrera al margen de la televisión.

Y todo ello, sustenando en su potente imagen pública. Pilar Rubio es una de las mujeres más seguidas del panorama nacional, pues su belleza, su simpatía y su naturalidad, han conquistado a numerosas personas, en concreto a casi 3,5 millones que le siguen en Instagram. Gracias a la visibilidad que da la televisión, la colaboradora de 'El Hormiguero' tiene una gran audiencia que sigue su día a día en redes, lo que le ha convertido en un filón para las marcas.

La madrileña es una de nuestras principales influencers y en su Instagram muestra tanto sus estilismos como diferentes marcas con las que colabora, como Aku Cosmetics, los zapatos de Almaenpena -de los que es imagen- o la firma de ropa Peace & Chaos. Todos sus looks vienen firmados por su estilista, Raquel Costa, y ante el éxito obtenido ambas han decidido embarcarse en una aventura empresarial que prácticamente acaba de comenzar.

Su imagen rockera, la más imitada

Así, hace tan solo un mes Pilar y Raquel lanzaron Myshoplist by Pilar Rubio, un 'ecommerce' en el que sus seguidores pueden comprar las mismas prendas que luce la presentadora, de marcada estética rockera, pues es una apasionada de este tipo de música -recordemos que durante una década fue pareja del cantante del grupo Hamlet, Molly- y en su forma de vestir se aprecia siempre.

Así, desde el propio blog y página web de Pilar -pilarrubio.com- se puede comprar la misma ropa que lleva Pilar, la cual tiene una amplia horquilla de precios, pues hay camisetas desde los 15 euros, gafas de sol por 35 euros, faldas por 84 euros o vestidos por 155 euros. La empresa fue dada de alta el pasado mes de febrero, en concreto el día de San Valentín, el 14, y la presentadora consta como administradora única. Si bien todavía no ha publicado cuentas al no llevar una año de vida.

Pero este no es el único negocio que Rubio ha emprendido. De hecho, ya tuvo uno similar, llamado MetalHead, otra web en la que vendía ropa rockera, la cual estaba gestionada bajo la sociedad Acero Azul Producciones. Pero esta empresa, que fue constituida en 2008, ya no tiene actividad y tampoco dispone de cuentas en el Registro. Y no olvidemos su faceta como escritora, pues cuando estaba embarazada de su segundo hijo, Marco, escribió el libro 'Embarazada, ¿y ahora qué?' con la ayuda de profesionales en el que da consejos a las madres para cuidarse durante y después de dar a luz, pues para ella el deporte es fundamental en su vida.

Así, Pilar ha sabido aprovechar su imagen para construir su particular negocio al margen de los de su marido. Unos proyectos que se quedan en el aire ahora que pueden irse a China, aunque gracias a la tecnología podrían seguir funcionando perfectamente desde allí, aunque su imagen podría perder algo de popularidad al encontrarse tan lejos, pues de primeras eso impediría su participación en 'El Hormiguero'.

Además, la pareja también tendría que dejar la impresionante casa que se están construyendo en La Moraleja. Sergio y Pilar se hicieron con la vivienda en 2017 gracias a que cayó sobre ella una ejecución hipotecaria, por lo que la compraron en una subasta pública por 4,2 millones. Un buen negocio teniendo en cuenta que su valor cuando acaben las obras se calcula en unos 12 millones.

La pareja derrumbó la antigua casa y están haciendo una a su gusto en la parcela de 15.000 metros cuadrados que tiene el terreno, de los cuales antes estaban construidos casi 1.500. Mientras tanto, el futuro matrimonio y sus niños residen en otro chalet de 970 metros cuadrados en esta urbanización de lujo. Por el momento, Sergio y Pilar seguirán residiendo allí hasta que el futuro del capitán de la Selección Española se resuelva, lo que se espera para una vez se celebre su boda por todo lo alto de dentro de unos días.