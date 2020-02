Olivia de Borbón despide a su hermana Cristina Elena con una emotiva carta

Esta semana la familia Borbón ha vivido una difícil pérdida. Cristina de Borbón, la hija menor del Duque de Sevilla, fallecía este miércoles en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.

Un final que ha sumido en la más profunda tristeza a todos sus familiares y amigos. Tras darle el último adiós este viernes en el Tanatorio de San Isidro, su hermana Olivia ha querido compartir una fotografía de Cristina en su perfil de Instagram con un emotivo mensaje.

"Mi querida Cris, siempre te decía que cuando sonreías iluminabas este mundo. Tu alma pura y tu bondad estaban por encima de todo. Yo te recordaré así. Eres parte de mi y siempre te llevaré conmigo. Sé que ahora estás en un sitio maravilloso donde no faltarán las risas y la alegría. No tengo ninguna duda que estarás cuidándonos como siempre has hecho.... pero te voy a echar de menos cada segundo. Sé feliz mi ratona".

Y terminaba con un agradecimiento a todos aquellos que le han demostrado su cariño y amor en estos momentos tan difíciles: "Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado y que han estado pendientes de nosotros. A todos los que me habéis mandado mensaje y a todos los que habéis rezado una oración por mi hermanita".

Un gran número de familiares y amigos se dieron cita en el tanatorio de la capital madrileña para mostrar sus condolencias a la familia y es que Agatha Ruíz de la Prada fue uno de los primeros rostros conocidos en llegar al tanatorio en compañía de su hijo Tristán Ramírez, seguida de otros como Duarte Falcó y su primo Álvaro Falcó entre otros.

Con una vida al margen del foco mediático que rodea a su hermana Olivia de Borbón y Julián Porras, Cristina se había convertido en uno de los rostros más conocidos de la Costa del Sol y es que el primo de su abuela María Josepha, Alfonso de Hohenlohe, fue fundador de Marbella.