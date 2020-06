Siete días después de su estreno, ‘La casa fuerte’ volvía a Telecinco con una gala con muchos conflictos. La convivencia entre los concursantes está siendo muy agitada y no han tardado en llegar los primeros encontronazos. Fani y Oriana eran las primeras en llegar casi a las manos en la casa. “Tú a mi lado no eres nadie, eres una mierda, eres una rata, no tienes amigas, no vales como persona”, le decía Fani a su compañera durante una fuerte discusión en la mesa, delante de todos los participantes. Oriana no se quedaba callada: “Eres tonta y una macarra”.

Los gritos entre las dos inundaban la cocina de ‘La casa fuerte’. Oriana calificaba a la exconcursante de ‘Supervivientes’ como una “poligonera”. Y en un leve contacto, saltaba defendiéndose: “No me cojas el pelo”. “A mí no me vas a tocar la cara”, respondía Fani, visiblemente alterada. Lejos de calmarse los ánimos, Oriana aseguraba que su compañera la estaba agrediendo: “¡Que dejes de pegarme, loca! Se te está yendo la olla”. En este momento, los compañeros tenían que intervenir para separar a las dos concursantes.

La tensión también se palpaba en la conexión en directo con Jorge Javier Vázquez. “Eres una desubicada, no sabes discutir", le decía Oriana a Fani. Leticia Saber también decidía intervenir en el conflicto para opinar que Oriana es “la que siempre empieza las peleas”. El presentador daba paso a las imágenes de otro conflicto protagonizado, una vez más, por Oriana. La venezolana explotaba contra Iván, su pareja en la casa, por un comentario desafortunado. “¡Ojalá te mueras! No te quiero saber de ti nunca más”, le gritaba Oriana. Por su parte, Iván intentaba defenderse de las acusaciones, pero el enfado de su novia iba a más.

Tras ver estas imágenes, Oriana reconocía que “me pierden las formas” y que había solucionado el problema con Iván. “Yo no pido perdón de mentiras”, aseguraba en directo. La situación daba un giro de 180 grados y el concursante se mostraba ilusionado con su compañera: "No puedo negar que, cada día que pasa, Oriana me gusta más". Y de un conflicto a otro conflicto. Jorge Javier mostraba una discusión protagonizada por Cristian y Cristofer. El hermano de Sofía Suescun acusaba a Fani de “haber puesto a partir a Rocío Flores en ‘Supervivientes”. “A mí los golpecitos no me los des en la cara”, respondía Cristofer, muy enfadado con un gesto agresivo.

Además de todos estos conflictos, el tono divertido en el concurso lo aportaba Maite Galdeano, que se mostraba “ilusionada” con Labrador. La madre de Cristian intentaba ligar con su compañero de concurso. “Pensaba que nunca me iba a pasar en la casa, creo que voy a dejarme llevar, que fluya, a ver lo que pasa”, comentaba la de Logroño. Jorge Javier, entre risas, mostraba las imágenes de un beso entre ellos. “Yo me dejo querer”, aseguraba Labrador, que no cerraba la puerta a tener algo con Maite. La concursante también tenía otro motivo para celebrar ya que, junto a Cristian, ganaba la batalla a Oriana e Iván y se quedaba una semana más en la casa.