Pablo, un violinista que estudia 8 horas al día y el temario es el diccionario

Pablo Díaz estuvo a punto ayer de llevarse el bote de Pasapalabra. No lo logró por una letra, situación en la que ha estado en otras ocasiones pero que ayer, tras escuchar las 25 preguntas, "pensaba que era el bueno". Los nervios le acompañaron desde que tenía claro que se lo podía llevar. Hormigueo en las manos, risa floja... Un coronel cartaginés le aguó la fiesta. No dudó en interesarse después por el nombre que él había dicho, Hierón y el que era en realidad, Hannon, "y llegaron a luchar juntos", explicaba en El Hormiguero. Ahí confesó que estudia ocho horas al día "cuando no tengo nada que hacer" y que muchas veces el temario es "el diccionario para intentar cazar a los que nos quieren cazar (los guionistas)".

Este violinista logró ayer batir un récord más ya que el concurso de ayer ha sido el más visto en la historia de todo Pasapalabra con unos datos de audiencia de 4,8 millones de espectadores, un 31,8% de share y logrando ser el minuto de oro con 7,1 millones de seguidores. Expectación había mucha desde que Antena 3 cebara el programa con un vídeo en el que se ve a un Pablo convencido de que conoce todas las respuestas.

Desde ese día los seguidores del concurso estaban pendientes de cuando Pablo vistiera esa camiseta gris con la que aparece en la promoción de Antena 3 convencidos de que era el día en el que el concursante lograba la cifra de 1.294.000 euros. La dichosa letra H del "militar carteginés del siglo III antes de Cristo apodado El Grande y partidario de la paz con Roma" no era Hierón, como él ha dicho, sino Hannon.

Hace unos días, Atresmedia había filtrado la posible victoria de Díaz con un vídeo en el que se le veía al borde de las lágrimas, a falta de un acierto, y con la camiseta gris que al comienzo de cada emisión han buscado los espectadores durante los últimos programas. Muchos telespectadores asumieron que el concursante de 24 años de Santa Cruz de Tenerife iba a acertar y llevarse el bote, una situación que no se ha producido ya que todo fue una magistral campaña del programa, que se ha convertido en lo más comentado en medios y en redes sociales en los últimos días.

Tras la emisión del programa, el joven ha publicado un vídeo en sus redes sociales el que ha contado que este ha sido "uno de los momentos más emotivos" de su paso por el programa y que, en el momento de decir la palabra "pensaba que la tenía". Pese a su no victoria, Díaz ha asegurado que seguirá intentando conseguir el premio tras más de ocho meses en el programa en los que ha batido varios récords en sus 172 apariciones, entre ellos el de convertirse en el concursante más longevo. Anoche bromeaba con Jordi Évole sobre lo que sucedió en realidad: "Estoy esperando a que sean dos millones para llevármelo".