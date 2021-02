Pablo Díaz pierde el bote de Pasapalabra por el coronel Hannón: 1.294.000 euros

Parecía que hoy era el día, pero no pudo ser. "Empieza por H: Nombre del militar cartaginés del siglo III antes de Cristo, apodado 'El grande', y partidario de la paz con Roma". Esta pregunta estará en la cabeza del concursante de 'Pasapalabra' Pablo Díaz durante mucho tiempo. Creía saber la respuesta y ésta era el pasaporte para llevarse un bote que asciende ya a 1.294.000 euros. Pero no. El concursante con más récords del programa dijo Hierón. La respuesta correcta era Hannón. Las palabras del presentador, Roberto Leal, fueron un jarro de agua fría tanto para él como para los millones de fans que cada tarde no faltan a la cita con el concurso. No es la primera vez que acierta 24 de las 25 letras, pero sí la primera en la que sentía que lo ganaba. "Este rosco es bastante bueno", llega a decir antes de confesar que sentía "hormigueo en las manos" de lo convencido que estaba de que podía lograr el bote.

Este día había generado mucha expectación entre los espectadores. Cada tarde, desde que Antena3 publicara un avance hace más de una semana en el que aparece Pablo en el centro del rosco con todas las preguntas acertadas excepto una y asintiendo con la cabeza dando a entender que se la sabía, estaban pendiente de la ropa de un concursante que hoy ha alcanzado ya su programa 171. El día que vistiera una camiseta gris era el día en el que no podía contener las lágrimas porque se supone que completaba el rosco y se llevaba el bote. La cuenta de Twitter del programa ya avisaba ayer que el outfit del que tanto se hablaba en redes "lo llevará hoy". Y sí, hoy lleva la camiseta más buscada de la última semana, pero el desenlace no era el esperado porque Pablo no ha conseguido llevarse el bote por la letra H.

Pero el tinerfeño ha confundido a un tirano de Siracusa del siglo V a. C., Hierón, con un rico aristócrata cartaginés del siglo III, Hannón. El concursante ya tiene acostumbrada a la audiencia a tener respuesta para todo, por muy difícil que parezca la pregunta, pero siempre confiesa que va a decir algo pero no cree que sea la correcta. En muy pocas ocasiones se ha tirado a la piscina. Es de los concursantes que deja pasar los segundos y aunque la respuesta parezca evidente se lo piensa dos veces para responderla en la segunda ronda. Cuando en la promoción afirmaba conocer la respuesta parecía que hoy era el día que decía adiós al programa con su dinero acumulado, el del bote y sin cumplir el récord que se había impuesto de cumplir más programas que el concursante Jero, 243. Lleva 173, y sigue sumando.

Sin el bote y con 1.200 euros más en su bote particular seguirá por ahora al lado de la valenciana Marta Terrasa. Él arrancó la última prueba con 167 segundos y ella con 126 segundos. Con 20 aciertos y 26 segundos lograba Marta acabar la primera vuelta al rosco mientras Pablo seguía por la letra N. La concursante llegó a colocarse a falta solo de tres respuestas con 18 segundos por delante. Cuando Pablo acaba la primera vuelta tiene 16 aciertos y un minuto por delante. Sigue acertando respuestas y vuelve a pararse en la H donde escucha de nuevo la pregunta y empieza a sonreír. Hasta el presentador le pregunta que le sucede, a lo que responde "luego te lo cuento". Empieza a pensar que se lleva el rosco: "Este rosco es bastante bueno".

“Me está entrando un hormigueo en las manos… madre mía”. Cada vez queda menos para que la emoción y los nervios de @pablodiazviolin vayan aumentando. ¡Ay, ay, ay! https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra202 pic.twitter.com/s0jybqMrtk — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 25, 2021

Recuerda que en su séptimo programa le entró un hormigueo en las manos y "ahora estoy igual", insiste el concursante que dice "no quiero adelantar nada" pero tiene claro que acierta todo. Se piensa mucho la 'H' y la 'U'. Tiene tiempo de sobra y lo sabe. Cada vez que le leen la pregunta de la letra 'H' tiene claro que se la sabe y duda mucho en la 'Q'. Del tirón acierta cuatro y vuelve a la 'H' donde pasa palabra creyendo que tiene el bote, pero se esfumó. Con el bote ayudaría lo primero a sus padres y luego se independizaría y "con este dinero bastante bien". Por último asegura que le encanta estudiar y mucho lo ahorraría y lo invertiría en estudiar y "hacer lo que me gusta". Antes de responder confiesa que "estoy muy nervioso, más aún porque se me ha ocurrido el nombre de otro coronel con la H, pero creo que es griego". Llegó el momento, dijo Hierón y se hizo el silencio en el plató. Roberto Leal tardó en decía "no es correcto". "Hacía mucho tiempo que no me ponía tan nervioso", reconoce Leal.