Venden por 14 millones la parcela donde el narco Pablo Escobar erigió su mansión

Quien tenga disponibles 14 millones de euros y quiera levantar una casa a su gusto en Miami Beach con vistas privilegiadas al océano, que sepa que hay una parcela en venta por esa cantidad. Y con historia, porque acaba de salir al mercado la propiedad que perteneció a uno de los narcos más famosos de la historia, el colombiano Pablo Escobar. En ese terreno estaba la famosa 'mansión rosada' del capo de la droga, la cual fue morada de numerosos escándalos.

La casa fue demolida en el año 2016 por su actual dueño, Christian Berdouare, fundador de la cadena de restaurantes Chicken Kitchen, quien pagó cerca de 9 millones de euros por esta finca que ahora ha decidido poner en venta. Se trata de un terreno de 2.787 metros cuadrados ubicado frente al mar, la cual está en venta desde principios de este mes en la inmobiliaria de la casa de subastas Sotheby's.

La razón por la que este hombre ha decidido desprenderse de un terreno con tanta historia detrás es que, además de sus negocios de restauración, otra fuente de ingresos es el sector inmobiliario, con la compraventa de inmuebles que se revalorizan con el paso del tiempo. De hecho, por esta operación espera anotarse una plusvalía de unos 5 millones. No obstante, no descarta construirse una casa en la parcela si no consigue venderla por el precio que quiere.

Cabe destacar que esta propiedad fue incautada a Escobar por el gobierno de Estados Unidos en los años 80. Cuando la compró en 2014, Berdouare demolió la llamada 'mansión rosada' dos años después, una vivienda de más de 600 metros cuadrados que guardaba alguna que otra sorpresa en su interior. Porque el narco colombiano tenía varias casas llamadas "de seguridad", en las que escondía tanto contrabando como objetos de valor. De ahí que Berdouare encontrase en su vivienda dos cajas fuertes y una bolsa de cocaína.

Hay que recordar que la 'mansión rosada' de Miami no era la casa más famosa de Pablo Escobar. La llamada 'Hacienda Nápoles', uno de los lugares centrales de la serie 'Narcos', era su verdadero paraíso. Esta enorme finca ubicada en Antioquía contenía en su interior una réplica del primer avión que el narco voló a Colombia desde Estados Unidos repleto de droga, un Piper PA-18 Super Club. Si bien lo más espectacular era el zoológico con animales exóticos en su interior. Una especie de mundo a su medida que se vino abajo cuando la Policía acabó con su vida.