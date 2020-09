Jorge Javier Vázquez entrevistaba es sábado, por segunda semana consecutiva, a Kiko Matamoros en ‘Sábado Deluxe’. El colaborador de ‘Sálvame’ tiene varios frentes abiertos. Y es que, además de la mala relación que actualmente mantiene con su hija Anita y su exmujer Makoke, también tenía que batallar contra María Patiño. Matamoros se ha encontrado a la vuelta de sus vacaciones con unas acusaciones muy fuertes por parte de Makoke. “¿Qué hable de mis embarazos? Habla tú de tus abortos”, respondía el invitado en referencia a las palabras de su expareja.

“No tengo hijos secretos. Sí es cierto que hubo una mujer que se quedó embarazada y perdió el hijo que esperábamos de forma involuntaria”, continuaba. Visiblemente dolido, Kiko Matamoros pasaba a desmentir todas y cada una de las acusaciones de Makoke. Sobre si sus lágrimas en televisión son fingidas, el colaborador admitía que alguna vez, para que no le vieran débil en casa, “intentaba dar sensación de fortaleza y decía ‘no es nada”. Dispuesto a someterse al polígrafo para demostrar que decía la verdad. “No he fingido mis lágrimas en televisión y lo voy a demostrar para que mis compañeros y la gente no se sientan estafadas”, comentaba.

Matamoros pasaba al ataque al ver las imágenes de Makoke en las que le acusaba de haber bloqueado a su hija Anita en el teléfono móvil. “Confunde los plazos, distorsiona todo. Te recuerdo, querida, que la que engañó primero fuiste tú, que fue publico, fue humillante y utilizaste a mi hija como coartada”, respondía el invitado. Y no se quedaba ahí, el colaborador cargaba contra su ex: “¿Qué yo te he engañado a ti? Sí, pero porque se me rompió el molde. Porque hubiera apostado todo por ti y me defraudaste. Manipulas todo”. El colaborador se reprochaba a Makoke que se siéntase en televisión para comparar a su hija y a su actual novia.

Tras responder a la madre de su hija Anita, Matamoros se encontraba con una María Patiño muy enfadada porque, según ella, su compañero no había dicho toda la verdad sobre el conflicto que hay entre su pareja y su hija. “Es una persona que cuando se siente acorralado, acude a victimizarse. Eres un experto en hacer chantaje emocional", aseguraba Patiño ante Matamoros, que negaba las palabras de su compañera. María Patiño se mostraba dolida porque Matamoros había agradecido el trabajo de Emma García y no el de ella misma. La presentadora de ‘Socialité’ explotaba: “Lloraste el domingo porque sabías que hiciste el ridículo el sábado”.